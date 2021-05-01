15 наших звезд, на которых дизайнерские наряды смотрятся совсем не так, как на моделях с подиумов

Знаменитости часто выбирают для выходов в свет наряды от ведущих модных домов. При этом одни из них точь-в-точь повторяют подиумные образы, а другие вносят в дизайнерские творения изменения, как бы лишний раз подчеркивая свою индивидуальность и стиль. Так или иначе, одежда от-кутюр на звездных красавицах всегда смотрится не так, как на манекенщицах.