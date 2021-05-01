15 наших звезд, на которых дизайнерские наряды смотрятся совсем не так, как на моделях с подиумов
Знаменитости часто выбирают для выходов в свет наряды от ведущих модных домов. При этом одни из них точь-в-точь повторяют подиумные образы, а другие вносят в дизайнерские творения изменения, как бы лишний раз подчеркивая свою индивидуальность и стиль. Так или иначе, одежда от-кутюр на звездных красавицах всегда смотрится не так, как на манекенщицах.
Мы в AdMe.ru решили сравнить 15 образов отечественных звезд, созданных на основе нарядов из коллекций известных домов мод. И еще раз убедились в том, что одно и то же одеяние может смотреться на двух людях совершенно по-разному.
1. Balenciaga — Рената Литвинова
2. Chanel — Яна Рудковская
3. David Koma — Вера Брежнева
4. BALMAIN X H&M — Юлия Барановская
5. Ralph Lauren — Татьяна Навка
6. Valentin Yudashkin — Жасмин
7. David Koma — Валерия
8. Balenciaga — Светлана Лобода
9. Igor Chapurin — Алсу
10. Yves Saint Laurent — Юлианна Караулова
11. Yana Dress — Полина Гагарина
12. Attico — Лолита Милявская
13. Louis Vuitton — Филипп Киркоров
14. BALMAIN X H&M — Наталья Ионова (Глюкоза)
15. Off-White — Любовь Успенская
Как вы считаете, на ком наряды смотрятся лучше: на моделях или на знаменитостях?
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