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15 наших звезд, на которых дизайнерские наряды смотрятся совсем не так, как на моделях с подиумов

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Знаменитости часто выбирают для выходов в свет наряды от ведущих модных домов. При этом одни из них точь-в-точь повторяют подиумные образы, а другие вносят в дизайнерские творения изменения, как бы лишний раз подчеркивая свою индивидуальность и стиль. Так или иначе, одежда от-кутюр на звездных красавицах всегда смотрится не так, как на манекенщицах.

Мы в AdMe.ru решили сравнить 15 образов отечественных звезд, созданных на основе нарядов из коллекций известных домов мод. И еще раз убедились в том, что одно и то же одеяние может смотреться на двух людях совершенно по-разному.

1. Balenciaga — Рената Литвинова

2. Chanel — Яна Рудковская

3. David Koma — Вера Брежнева

4. BALMAIN X H&M — Юлия Барановская

5. Ralph Lauren — Татьяна Навка

6. Valentin Yudashkin — Жасмин

7. David Koma — Валерия

8. Balenciaga — Светлана Лобода

9. Igor Chapurin — Алсу

10. Yves Saint Laurent — Юлианна Караулова

11. Yana Dress — Полина Гагарина

12. Attico — Лолита Милявская

13. Louis Vuitton — Филипп Киркоров

14. BALMAIN X H&M — Наталья Ионова (Глюкоза)

15. Off-White — Любовь Успенская

Как вы считаете, на ком наряды смотрятся лучше: на моделях или на знаменитостях?

Фото на превью Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, renatalitvinovaofficiall / Instagram
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