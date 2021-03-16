15 наших звезд, которые не так давно сменили имидж и всколыхнули всю сеть

Наши звезды любят экспериментировать со своей внешностью. Чаще всего их изменения касаются волос: кто-то красится в яркие цвета, другие отстригают лишнее или даже бреются налысо, как Полина Максимова и Дима Билан. Некоторые делают это для роли, другие же просто потому, что захотелось что-то поменять в себе.

Мы в AdMe.ru даже и не предполагали, что, например, Филипп Киркоров будет круто смотреться с седыми волосами, а Ляйсан Утяшева, некогда обладательница шикарных длинных волос, будет смотреться не хуже с короткой стрижкой.

1. Филипп Киркоров

Первую фотографию, где он предстает в новом имидже, Филипп Киркоров сделал в начале февраля 2021 года, подписав ее «New me» («Новый я»). Поклонники и знаменитые друзья артиста сразу же стали оставлять восторженные комментарии.

2. Дима Билан

Дима Билан решил «обнулиться» в январе 2021 года, будучи на отдыхе на Мальдивах. В феврале он уже предстал перед публикой с ежиком, выкрашенным в светлый цвет. Фото обновленного себя певец сопроводил надписью: «Теперь это так! Считаю, что до 40 лет надо экспериментировать!»

3. Лолита

«Просто надоело!» — с такими словами Лолита на глазах поклонников отстригла волосы кухонными ножницами. А спустя пару месяцев ее подстриг уже профессиональный парикмахер.

4. Кристина Асмус

В конце декабря 2020 года Кристина Асмус продемонстрировала свое фото, на котором она предстала с темными волосами, подписав его так: «Да, я впервые в жизни покрасила волосы». На следующий день она их уже заметно укоротила. Как признавалась актриса, на этот шаг она решилась ради роли.

5. Ляйсан Утяшева

В январе 2020 года Ляйсан Утяшева поделилась фото, на котором предстала с каре: «И снова новая прическа — каре. Надолго ли?» Судя по последним фото, которые выкладывает бывшая спортсменка, отращивать волосы она не собирается и в новом образе чувствует себя гармонично.

6. Анфиса Чехова

В конце 2020 года решилась на перемены и Анфиса Чехова. Она отрезала свои шикарные волосы и сразу же выложила фото в своем аккаунте в инстаграме, снабдив его следующей подписью: «Такие короткие волосы у меня были ровно 20 лет назад, в 2000 году».

7. Полина Максимова

В 2018 году решилась на резкую смену имиджа и звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова. Тогда она заметно укоротила волосы, а в начале 2020-го и вовсе постриглась налысо для роли.

8. Анна Шульгина

В конце 2017 года отстригла свои роскошные белокурые локоны и дочь Валерии Анна Шульгина, известная под сценическим псевдонимом «SHENA?». Впоследствии девушка экспериментировала не только с длиной волос, но и с цветом. Так, например, сегодня ее волосы выкрашены в ярко-красный.

9. Дарья Сагалова

«Новая я. Решилась», — такой надписью звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова сопроводила фото с преображением в своем микроблоге. Надо отметить, что длина волос на момент стрижки была несколько покороче, чем сейчас. Однако и сегодня актриса, кажется, не собирается их отращивать.

10. Леонид Агутин

«Леонид, вы с годами становитесь еще краше, образ просто восхитителен», «Похож на Будулая из „Табор уходит в небо“», «Вы здесь очень похожи на Эрнеста Хемингуэя», — так отреагировали на новый образ Леонида Агутина его подписчики. Некоторые отметили, что с таким цветом волос и густой бородой певец стал выглядеть намного брутальнее.

11. Ольга Серябкина

В конце 2020 года распрощалась со своим старым имиджем и Ольга Серябкина. Девушка значительно укоротила волосы. Судя по комментариям подписчиков, многим из них такие изменения пришлись по вкусу: «Вау! Как классно с короткими волосами! Стильно и модно», «Боже! Какая красивая!», «Просто вау!»

12. Натали

Решилась на модное преображение и певица Натали. Не так давно ей захотелось вернуться к своему родному цвету волос: «Оказалось, трудоемко и очень небыстро вернуться к своему естественному цвету». Из-за тонирования волосы Натали стали розоватыми, этот оттенок будет постепенно смываться, и впоследствии артистка получит свой «исходный» цвет.

13. Катя Лель

Свой творческий путь Катя Лель начала уже с короткими волосами. Однако всегда предпочитала красить их в светлый. Не так давно она решила дать волосам «передохнуть от блонда» и изменила цвет на нежно-розовый. В своем посте певица написала: «Главное — не бояться меняться и не жить комплексами, обновляя свою энергию, а значит, жизнь! Будьте здоровы и счастливы!»

14. Екатерина Скулкина

Одна из участниц комедийного проекта Comedy Woman Екатерина Скулкина свои эксперименты с внешностью начала в 2018 году — тогда она немного изменила оттенок волос. В начале 2021 года сделала стрижку покороче и перекрасилась в блонд. Комментарии от восторженных подписчиков не заставили себя долго ждать: «Вам очень идет», «Шикарно!», «Красивая! Прямо светитесь!»

15. Яна Чурикова

На озорные кудряшки и такой необычный оттенок волос Яна решилась в ноябре 2020 года. «Теперь Тася называет меня Свеколкой. Любимый - Сливкой. А по-вашему, это что? Дикая вишня? „Лада седан“?» — такой надписью Яна Чурикова сопроводила фото.