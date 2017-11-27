Попробуйте угадать, для чего предназначены эти необычные предметы
В мире есть масса удивительных предметов и существ, знать обо всех просто невозможно. Пользователи интернета со всего мира делятся своими необычными находками и помогают друг другу узнать их истинное предназначение. Предлагаем попробовать свои силы и попытаться угадать, что изображено перед вами прямо сейчас.
Это нечто было найдено на пляже в Уэльсе, Великобритания. Из него вытекала голубоватая жидкость. Что это?
Странная французская тарелка с загадочными комбинациями цифр на ободке. Для чего она нужна?
Как вы думаете, для чего нужна эта лопатка, похожая на станок для бритья?
Что за глупые очки?
Как думаете, для чего предназначены эти ножницы?
В наборе для пикника был обнаружен прибор с двумя острыми металлическими зубцами. Для чего он нужен?
Единственная надпись на этом приборе гласит: «Только для использования в микроволновой печи, нельзя использовать в обычной духовке»
«Эта штуковина всю жизнь принадлежала моей маме. Никто не знает, как этим пользоваться»
Приспособление размером со скрепку с двухзначным ручным счетчиком
Кофемашина? Винтажный блендер?
Есть идеи, для чего может пригодиться эта странная лопатка?
«Увидел такой прибор в квартире у друга. Что это может быть?»
Шашлычница? Но почему она стоит в лобби отеля?
Красивое и необычное украшение?
Что за загадочная емкость с иглой длиною 6 см?
Фото на превью moleratstew/reddit.com