Попробуйте угадать, для чего предназначены эти необычные предметы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В мире есть масса удивительных предметов и существ, знать обо всех просто невозможно. Пользователи интернета со всего мира делятся своими необычными находками и помогают друг другу узнать их истинное предназначение. Предлагаем попробовать свои силы и попытаться угадать, что изображено перед вами прямо сейчас.

Это нечто было найдено на пляже в Уэльсе, Великобритания. Из него вытекала голубоватая жидкость. Что это?

Ответ Это португальский кораблик — колония водных беспозвоночных животных, где находятся особи в стадии медузы и полипов. Имеет щупальца, покрытые ядом. Его попадание на кожу вызывает мучительную боль для человека, а крайне редко даже смерть.

Странная французская тарелка с загадочными комбинациями цифр на ободке. Для чего она нужна?

Ответ Эта тарелка для нарезания торта. К примеру, вам нужно нарезать 7 кусков: поместите торт посередине тарелки и проведите ножом от центра торта к каждой цифре 7.

Как вы думаете, для чего нужна эта лопатка, похожая на станок для бритья?

Ответ Это «толкатель» для еды, который помогает взрослым учить детей есть приборами. Когда малыши не могут подцепить еду, можно поддерживать кусочки пищи лопаткой — так детям становится легче пользоваться вилкой или ложкой.

Что за глупые очки?

Ответ «Гениальное» японское ноу-хау: очки содержат материал, впитывающий влагу, и не позволяют стеклам запотевать. Идеальная находка для тех, кто любит поплакать в кино — тушь на глазах останется в целости и невредимости.

Как думаете, для чего предназначены эти ножницы?

Ответ Это пресс для консервированной рыбы, например для тунца. С его помощью можно убрать остатки влаги из банки.

В наборе для пикника был обнаружен прибор с двумя острыми металлическими зубцами. Для чего он нужен?

Ответ Это штопор для старых бутылок вина, пробки в которых от времени стали хрупкими. В отличие от обычного штопора, это приспособление не протыкает пробку, а захватывает ее с двух сторон, что предотвращает распадение пробки на кусочки.

Единственная надпись на этом приборе гласит: «Только для использования в микроволновой печи, нельзя использовать в обычной духовке»

Ответ Это прибор для приготовления картофеля в микроволновой печке. Правда, одновременно можно запечь не больше 4 картофелин.

«Эта штуковина всю жизнь принадлежала моей маме. Никто не знает, как этим пользоваться»

Ответ Это чернильница. Контейнер с отверстиями предназначен для песка, которым осушали свеженаписанные письма.

Приспособление размером со скрепку с двухзначным ручным счетчиком

Ответ Счетчик в помощь тем, кто вяжет спицами или крючком. Можно ввести цифру, соответствующую номеру ряда на схеме, и прикрепить счетчик при помощи круглого отверстия сбоку к изделию — так будет удобнее вернуться к работе в другой раз.

Кофемашина? Винтажный блендер?

Ответ Аппарат-пульверизатор для ухода за кожей, придуманный французским хирургом. Вот тут можно посмотреть, как пользовались этим прибором.

Есть идеи, для чего может пригодиться эта странная лопатка?

Ответ Прибор, предназначенный для укладывания коврового покрытия.

«Увидел такой прибор в квартире у друга. Что это может быть?»

Ответ Еще один штопор для вина. Такие приспособления иногда встречаются в барах и ресторанах. Кажется, сломать такой штопор будет очень непросто.

Шашлычница? Но почему она стоит в лобби отеля?

Ответ Это подставка для газет — вот как это примерно выглядит.

Красивое и необычное украшение?

Ответ Это элегантная клипса для перчаток. Он крепится к одежде: когда перчатки не нужны, их можно прикрепить с помощью защелки. По всей видимости, в отверстии когда-то было украшение, но потерялось, и владелец вставил в него монетку.

Что за загадочная емкость с иглой длиною 6 см?

Ответ Это кулон для духов, который дамы обычно крепили к колье. В Викторианскую эпоху улицы городов пахли не слишком хорошо, поэтому было принято носить с собой подобные кулоны, чтобы при необходимости быстро смочить платок и спрятаться от удушающих запахов.