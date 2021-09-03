Как бы выглядели 15+ героев нашего телевидения, если бы превратились в желтых человечков
В нашем детстве такого разнообразия игрушек на полках магазинов мы и представить себе не могли. И производители популярных во всем мире товаров для мальчишек и девчонок помнят об этом и выпускают сегодня в продажу, казалось бы, детские игрушки, но рассчитанные уже на взрослых дяденек и тетенек. Ведь не каждый ребенок оценит конструктор с точной копией квартиры Моники и Чендлера из маленьких кубиков с пупырышками. Но те, для кого песня «Драный кот» не пустой звук, точно захотят отдать все деньги, чтобы заполучить этот набор и втайне собирать его на кухне по ночам, пока их дети не видят.
AdMe.ru решил представить, как могли бы выглядеть популярные конструкторы, если бы их адаптировали специально для нашей страны. А в бонусе мы отдельно сравнили получившихся игрушечных человечков с реальными звездами ТВ. Отечественные наборы конструкторов могли бы называться «Играй хорошо», ведь именно так с датского языка переводится название известного во всем мире бренда с логотипом на красном фоне. Только представьте, что у вас дома появился бы собственный набор с барабаном из «Поля чудес» и маленькой фигуркой Якубовича, за которого вы бы громко кричали на всю квартиру: «Автомобиль!», «Сектор „Приз“!», «Подарки в студию!».
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Бонус: наши самые любимые ведущие крупным планом
Какой из наборов вы бы хотели иметь у себя дома?