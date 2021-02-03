15 мужчин, у которых руки растут откуда надо

Одни мужчины мастерят что-то для себя, другие — для детей, а третьи стремятся исполнить желания своих жен. Когда совпадают 3 таких важных фактора, как время, желание и настрой, на свет рождаются настоящие шедевры.

AdMe.ru разыскал представителей сильной половины человечества, руки у которых воистину золотые.

1. «Супруга годами просила круглый обеденный стол с поворотной столешницей посередине. Сделал!»

2. «Они говорили: „Найми кого-нибудь“. Говорили: „Ты сам ни за что не справишься“. А я справился!»

3. «Купили дом. Самодельный проект — беседка для меня и супруги. Впервые взял пилу в руки»

4. «Сделал жене обручальное кольцо из нержавеющей стали»

5. «Сделал стол для девушки на ее 30-летие»

6. «Нашла супруга в своих инстаграмах фотку и ножками затопала: „Хочу, хочу, хочу!“ Долгое время мне удавалось увиливать от изготовления этой штуки, но все же взялся»

7. «Моя девушка — большая фанатка Гарри Поттера. Поэтому на Новый год я сделал ей самую мощную волшебную палочку — бузинную»

8. «Сделал очень сложную плитку в коридоре, потому что жена такую в интернете увидела. Не за что, дорогая»

9. «Сделал теще полку-шкафчик»

10. «Имелась у меня в хозяйстве детская кроватка. И выкинуть жалко, и по назначению уже не используешь: ребенок вырос»

11. «Жена хотела такой стол за ₽ 150 тыс. Вместо этого я построил ей другой»

12. «Своими руками сделал девушке подарок на Рождество — ящик для украшений»

13. «Решил сделать ремешок на часы для жены. Мысль такая была уже давно, потому что черный силиконовый ремешок вообще не смотрится на женской руке»

14. «Летом увидел фотку в интернете с такой скамейкой. Понравилась, решил повторить. Вот что получилось!»

15. «Первый стол, который я сделал. Делал для жены, которая работает из дома. Фото „до“ и „после“»