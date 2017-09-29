18 модных трендов из прошлого, о которых лучше забыть навсегда

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Мода — особа непредсказуемая и своевольная. Слепо повинуясь ей, некоторые люди делают с собой самые странные вещи. AdMe.ru предлагает вам вспомнить лишь малую часть нелепых (или наоборот, очень крутых) модных трендов последнего столетия и посмотреть приятный бонус в конце статьи.

15. «Хромая юбка», 1910-е

В начале XX века юбки сильно сузились, но время эластичных тканей еще не пришло, и модные туалеты могли порваться во время ходьбы. Поэтому дамам приходилось носить особые петли, не позволявшие им шагать слишком широко, отчего их походка казалась хромающей.

14. Бюстгальтер-пуля, 1940-1950-е

Смешной, но пикантный тренд. Пусть форма этого бюстгальтера была далека от анатомической, неоспоримый плюс его заключался в том, что он мог превратить самый заурядный повседневный наряд в эротичный.

13. Прическа-улей, 1960-е

Никто не спорит, что забранные наверх волосы — это красиво. Но во всем следует соблюдать меру: согласитесь, что носить на голове залакированное подобие осиного гнезда скорее комично, чем элегантно.

12. Психоделические паттерны, 1960-1970-е

Родиной этого тренда принято считать Сан-Франциско — в то время эпицентр хиппи-культуры США. И мужчины, и женщины носили яркие рубашки и платья с самыми невероятными узорами.

11. Мужская мода, 1970-е

Эксцентричная мужская мода 1970-х заслуживает отдельной статьи. Неужели все это и в самом деле носили? И да, и нет. Ведь и в наше время не каждый следует модным трендам — некоторые люди предпочитают одеваться консервативно.

10. Стрижка маллет, 1970-1980-е

Подобную прическу носили в XIX веке американские рыбаки, опуская сзади длинные волосы, чтобы не простудить шею. Отсюда и название: «mullet» по-английски значит «кефаль». В 1970-е мода неожиданно вернулась, причем маллет стали носить и женщины.

9. Широкие плечи, 1980-е

Эффект карикатурно широких плеч достигался при помощи огромных подплечников, которые в наше время смотрятся несколько странно. Хотя эпатажные звезды (например, Леди Гага) с удовольствием носят одежду с подобным силуэтом.

8. Костюмы для аэробики, 1980-е

Сочетание теплых гетр и трусов в спортивной форме в наши дни кажется нелепым. Но все королевы фитнеса 1980-х выглядели именно так. Кстати, эту форму не стеснялись надевать и мужчины. Да и что тут такого, ведь Бэтмен и Супермен тоже носили нижнее белье поверх трико.

7. Сумасшедшие начесы, 1980-е

И снова время «пышностей»: редкая красотка в 80-е не завивала волосы (популярностью пользовалась перманентная завивка) и не поливала их лаком.

6. Агрессивные румяна, 1980-е

Яркие румяна периодически возвращаются, но все-таки не каждая девушка в наши дни осмелится выйти из дома с ядовито-розовыми щеками.

5. Поясная сумка, 1990-е

Не спорим, это довольно удобный аксессуар, но он скорее уместен для уличных торговцев и рабочих, которым необходимо держать деньги и инструменты под рукой.

4. Обувь на огромной платформе, 1990-е

В 1990-е высота платформы достигала угрожающих размеров и порой становилась причиной несчастных случаев. И да, такую обувь носили не только девушки.

3. Джинсы с заниженной талией, 2000-е

Конечно, подобные джинсы носят и сейчас, но теперь они хотя бы прикрывают жизненно важные органы и не демонстрируют окружающим нижнее белье (или его отсутствие).

2. Искусственный загар, 2000-е

В начале 2000-х небывалую популярность получил искусственный загар. Должно быть, некоторые сейчас с ужасом пересматривают свои фотографии того времени. Хотя кое-кто (например, президент всем известной страны) щеголяет морковным загаром по сей день.

1. Гаремные брюки, 2010-е

Как и в «хромой юбке», в гаремных брюках далеко не убежишь — но ведь истинной леди бегать не пристало, не правда ли?