15 модных фишек принцессы Дианы, которые актуальны даже спустя десятилетия
Принцесса Диана была настоящей законодательницей мод и одной из икон стиля 80–90-х годов. Леди Ди ловко нарушала устоявшиеся каноны, и ей это всегда сходило с рук. Более того, все, что бы ни надела принцесса Уэльская, вмиг становилось хитом, будь то казаки, галстуки-бабочки или туфли с носками. Многие ее образы остаются актуальными по сей день.
Мы в AdMe.ru уверены: влияние принцессы Дианы на моду настолько велико, что она задает тренды до сих пор. Некоторые образы современных звезд, как нам кажется, могли быть вдохновлены публичными выходами «королевы людских сердец».
1. Абсолютный монохром
2. Платье-комбинация
3. Вырез халтер
4. Мужской костюм
5. Именные украшения
6. Нюдовые лодочки
7. Рукава-фонарики
8. Деним с ног до головы
9. Бежевое пальто
10. Казаки с джинсами
И с трениками
11. Пальто с кроссовками
12. Туфли с носками
13. Ажурный воротник
14. Одежда в горошек
15. Элементы мужского гардероба: бабочка
И галстук
Какая знаменитость является для вас источником вдохновения в вопросах моды? На чей стиль вы ориентируетесь?
Фото на превью UPPA / Photoshot / REPORTER / East News
Поделиться этой статьёй