15 модных фишек принцессы Дианы, которые актуальны даже спустя десятилетия

Принцесса Диана была настоящей законодательницей мод и одной из икон стиля 80–90-х годов. Леди Ди ловко нарушала устоявшиеся каноны, и ей это всегда сходило с рук. Более того, все, что бы ни надела принцесса Уэльская, вмиг становилось хитом, будь то казаки, галстуки-бабочки или туфли с носками. Многие ее образы остаются актуальными по сей день.