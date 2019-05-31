15 моделей-мужчин, горячих настолько, что от одного взгляда на них закипает кровь
Модели-мужчины известны меньше своих коллег женского пола, а их гонорары значительно ниже, чем у топовых представительниц модельного бизнеса. Однако несмотря на то, что мы почти не знаем их имен, видим мы их не реже, чем тех же «ангелов» одного известного бренда: эти модные во всех смыслах красавцы смотрят на нас с уличных плакатов и журнальных страниц. В красоте и харизме они не уступают голливудским звездам. Впрочем, в этом вы можете убедиться сами.
Мы в AdMe.ru решили немного отвлечься от серьезных тем и просто посмотреть на парней, которые покоряют не только подиумы, но и женские сердца.
1. Билли Хаксли
2. Лаки Блю Смит
3. Нильс Виссер
4. Джон Кортахарена
5. Шон О’Прай
6. Марлон Тейшейра
7. Пресли Гербер
8. Андре Хаманн
9. Лэндон Фальгуст
10. Ник Бейтман
11. Мэттью Носзка
12. Эвандро Солдати
13. Тобиас Соренсен
14. Крис Гарафола
15. Гонсало Тейшейра
А вы следите за миром моды и жизнью моделей?
Фото на превью billyhuxley / instagram, billyhuxley / instagram