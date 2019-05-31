15 моделей-мужчин, горячих настолько, что от одного взгляда на них закипает кровь

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Модели-мужчины известны меньше своих коллег женского пола, а их гонорары значительно ниже, чем у топовых представительниц модельного бизнеса. Однако несмотря на то, что мы почти не знаем их имен, видим мы их не реже, чем тех же «ангелов» одного известного бренда: эти модные во всех смыслах красавцы смотрят на нас с уличных плакатов и журнальных страниц. В красоте и харизме они не уступают голливудским звездам. Впрочем, в этом вы можете убедиться сами.