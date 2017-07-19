15 милейших вещичек, которые можно сделать за 15 минут

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Каким бы уютным ни был ваш дом, его всегда можно сделать еще уютнее. Лучшее решение для этого — самодельные милые штуковины. Их можно смастерить за один вечер и при этом не потратить много денег. AdMe.ru хочет поделиться классными идеями, которые он нашел в сети.

Симпатичные баночки

Простые банки для хранения — это скучно. Преобразите их с помощью акриловых красок, нарисовав веселые рожицы. Посмотрите на этом сайте, как создать такое чудо своими руками.

Баночки с блестками

Еще один способ украсить банки, бутылки и другие емкости. Для этого почти ничего не надо, кроме клея и блесток.

Огромные цветочные буквы

Буквы из искусственных цветов раньше использовались исключительно в качестве декора для праздников. Но потом оказалось, что они отлично подходят, чтобы украсить дом и в любой будний день. Как их сделать, смотрите здесь.

Кисточки, которые можно использовать вообще везде

Кисточки и помпоны — просто находка для хенд-мейд-дизайна. Их легко делать, и украсить ими можно что угодно: покрывала, подушки, занавески, корзины и даже одежду. Этот сайт рассказывает, как смастерить эту милоту.

Вешалка для чашек

Если у вас скопилась куча красивых чашек, нет нужды прятать их в комод — пусть радуют глаз. К тому же так их удобно и брать, и сушить. Мы подсмотрели эту идею вот здесь.

Фотостена для впечатлений из поездок

Заядлые путешественники оценят такую карту с выносками. На ней можно отмечать места, где вы были, и прикреплять фотографии. Тут указано, что вам для этого понадобится.

Папки с «сокровищами» из путешествий

Для тех, кто хочет любоваться на фото из своих путешествий лишь изредка, есть еще один способ хранения милых сердцу мелочей.

Украшение для стола из пшеницы

Посмотрите, каким отличным дополнением для букета из сухой пшеницы могут быть цветные нитки. В отличие от свежесрезанных цветов, эти колосья будут радовать глаз очень долго. Спасибо этому сайту за идею.

Аккуратные ящики из старых коробок

Сделать красивые ящики с деревянной текстурой можно из обычных ненужных коробок. Дело за малым — выбрать оберточную бумагу под дерево. Подробности здесь.

Органайзер из прищепок

Развесьте прищепки на веревочке на видном месте, напишите на них дни недели и прикрепите карточки с запланированными делами. Пригодится такой органайзер детям, учащимся да и всем, кто хочет ничего не забывать. А сделать его проще некуда.

Геометричная деталь

Добавить в декор немного геометрии можно с помощью краски и скотча. Таким образом можно сделать, например, вешалку для одежды.

Птицы из камешков

Для панно в экостиле возьмите гальку и приклейте ее на картон или дерево. С помощью черной ручки дорисуйте что хотите.

Яркие фоторамки

Веселые рамочки для фото можно сделать из раскрашенных палочек для мороженого. Этот и другой способы смотрите здесь.

Вешалка с разными ручками

Кто сказал, что крючки для одежды должны быть одинаковыми? Такое разнообразие смотрится очень даже интересно. Мы подсмотрели идею вот здесь.

Подушка в виде пирога