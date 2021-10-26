15+ мастеров, которые не нашли на полке магазина обувь своей мечты и решили сделать ее сами
Переменчивая мода заставляет нас регулярно пересматривать свой гардероб. И каждый сезон устаревшие ботинки вынужденно летят в мусорное ведро, а на смену им приходят новые пары. Но можно разорвать этот порочный круг гиперпотребления — достаточно приложить немного усилий, включить фантазию и поработать над обувью своими руками.
В результате могут получиться настоящие дизайнерские вещи — подобные тем, которые есть в этой подборке. И они точно способны прокачать воображение не только читателей AdMe.ru, но и всех окружающих.
«Я сделала каблуки для этих туфель в стиле детских ужастиков»
«Мой брат раскрасил эти туфли к моему дню рождения. Я поражен»
«Вообще-то я задумывала сделать их серо-зеленого цвета, а вариант с фиолетовым возник неожиданно»
«Но в итоге получились сапоги для дискотеки мечты».
«Эти туфли я декорировал для своего отца на его 71-й день рождения»
«Сшила эту пару для ребенка своего друга»
«Моя первая попытка»
- Для меня было бы честью надеть что-то подобное. © Cadistra_G / Reddit
«Я руковожу музыкальной группой и на свадьбу украсила себе туфли. Они не идеальны, но я люблю их»
«Эти туфли я раскрасила вручную к Новому году»
«На этой паре я изобразил любимое место отдыха моей бабушки»
«Обнаружила эти туфли в мусорном баке и переделала их, используя металл и пластик, которые нашла там же»
«Сделала пару туфель к платью моей сестры. Мы обе довольны тем, какими милыми они получились»
«Я нанесла базовое покрытие, затем нарисовала рисунок карандашом, раскрасила и обвела маркером»
«Наконец-то закончила свою первую пару туфель. Не терпится их поносить!»
«Мама подарила мне сережки, когда была жива. В память о ней на своих свадебных туфлях я сделала из них бант: камни посередине — это те самые сережки»
«Племянницы впервые едут во Всемирный центр отдыха Уолта Диснея. Я сделал подарок для них всего за 12 часов»
«Я сделала туфли с попкорном»
«Моя девушка сделала эти туфли для нашей 2-летней дочери»
«Купила эти туфли за $ 4 и раскрасила их вручную»
«Обувь-мороженое, сделанная с помощью клея и акрила»
А вы когда-нибудь улучшали своими руками обувь или одежду?
Фото на превью daisy19782000 / Reddit
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