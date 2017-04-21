15 лучших растений для каждой комнаты в вашем доме

Комнатные растения приносят в дом уют и становятся украшением интерьера. Но среди огромного разнообразия очень трудно определиться с выбором.

AdMe.ru собрал по 3 растения для 5 комнат, которые не только украсят ваш дом, но и принесут пользу.

Ванная

  1. Пальма «Леди» очищает воздух от аммиака, что особенно полезно после химической уборки в ванной комнате.
  2. Аглаонема умеренная устраняет в воздухе формальдегид, который встречается в косметических продуктах. Лучшее место — рядом с душем.
  3. Европейский / английский плющ больше остальных поглощает углекислый газ, а также очищает воздух от токсинов, формальдегида и тяжелых металлов.

Спальня

  1. Сансевиерия трехполосная выделяет кислород в ночное время и очищает воздух от токсинов, что значительно улучшит ваш сон.
  2. Спатифиллум активно поглощает промышленные и бытовые токсины (ацетон, бензол, аммиак). Особенно полезным будет после ремонта, когда воздух в помещении пресыщен вредными веществами.
  3. Фаленопсис — растение с потрясающими цветками. Выделяет много кислорода в ночное время, очищает воздух от толуола.

Детская

  1. Кофейное дерево является природным фильтром. Очищает воздух от бензола, формальдегида, фенола, трихлорэтилена.
  2. Гибискус создает благоприятный микроклимат. Фитонциды, источаемые растением, оздоровляют и очищают воздух, другие растения вблизи начинают лучше расти и не болеют.
  3. Цикламен позволяет справиться с бессонницей, синдромом хронической усталости, депрессивным состоянием и раздражительностью.

Гостиная

  1. Драцена отогнутая / драцена окаймленная очищает воздух от формальдегида (содержится в красках, обоях, ковровых покрытиях и шторах) и бензола (находится в красителях и в синтетических волокнах).
  2. Хлорофитум хохлатый борется с формальдегидами из выхлопов автомобилей, табачным дымом, прекрасно очищает и увлажняет воздух.
  3. Фикус Бенджамина уничтожает в воздухе бензол, трихлорэтилен (содержится в средствах для чистки ковра, клеях и многом другом) и фенол.

Кухня

  1. Алоэ очищает воздух от бензола (находится в составе моющих средств) и от формальдегида (содержатся в лаках и напольных покрытиях).
  2. Стефанотис обильноцветущий оздоравливает воздух на кухне. За хороший уход отблагодарит вас красивыми белыми цветами круглый год.
  3. Сенполия — ее достоинством является способность изгонять муравьев из жилища.

Фото на превью depositphotos

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