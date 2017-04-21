15 лучших растений для каждой комнаты в вашем доме
Комнатные растения приносят в дом уют и становятся украшением интерьера. Но среди огромного разнообразия очень трудно определиться с выбором.
AdMe.ru собрал по 3 растения для 5 комнат, которые не только украсят ваш дом, но и принесут пользу.
Ванная
- Пальма «Леди» очищает воздух от аммиака, что особенно полезно после химической уборки в ванной комнате.
- Аглаонема умеренная устраняет в воздухе формальдегид, который встречается в косметических продуктах. Лучшее место — рядом с душем.
- Европейский / английский плющ больше остальных поглощает углекислый газ, а также очищает воздух от токсинов, формальдегида и тяжелых металлов.
Спальня
- Сансевиерия трехполосная выделяет кислород в ночное время и очищает воздух от токсинов, что значительно улучшит ваш сон.
- Спатифиллум активно поглощает промышленные и бытовые токсины (ацетон, бензол, аммиак). Особенно полезным будет после ремонта, когда воздух в помещении пресыщен вредными веществами.
- Фаленопсис — растение с потрясающими цветками. Выделяет много кислорода в ночное время, очищает воздух от толуола.
Детская
- Кофейное дерево является природным фильтром. Очищает воздух от бензола, формальдегида, фенола, трихлорэтилена.
- Гибискус создает благоприятный микроклимат. Фитонциды, источаемые растением, оздоровляют и очищают воздух, другие растения вблизи начинают лучше расти и не болеют.
- Цикламен позволяет справиться с бессонницей, синдромом хронической усталости, депрессивным состоянием и раздражительностью.
Гостиная
- Драцена отогнутая / драцена окаймленная очищает воздух от формальдегида (содержится в красках, обоях, ковровых покрытиях и шторах) и бензола (находится в красителях и в синтетических волокнах).
- Хлорофитум хохлатый борется с формальдегидами из выхлопов автомобилей, табачным дымом, прекрасно очищает и увлажняет воздух.
- Фикус Бенджамина уничтожает в воздухе бензол, трихлорэтилен (содержится в средствах для чистки ковра, клеях и многом другом) и фенол.
Кухня
- Алоэ очищает воздух от бензола (находится в составе моющих средств) и от формальдегида (содержатся в лаках и напольных покрытиях).
- Стефанотис обильноцветущий оздоравливает воздух на кухне. За хороший уход отблагодарит вас красивыми белыми цветами круглый год.
- Сенполия — ее достоинством является способность изгонять муравьев из жилища.
Фото на превью depositphotos