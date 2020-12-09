15+ логотипов, которые стоило бы перевести на русский, чтобы знать, что мы покупаем на самом деле

Мы уже так привыкли к обилию иностранных брендов в магазинах, что часто вместо «подгузники» говорим «памперсы» или просим купить своих близких в магазине не кондиционер для белья, а просто «ленор». Названия некоторых зарубежных товаров нам понятны и без перевода, тогда как за наименованиями других может скрываться целая история, а с их толкованием не справится даже выпускница факультета иностранных языков с красным дипломом.

Мы в AdMe.ru решили представить, как будут выглядеть известные всем логотипы, если перевести их на русский язык.

1.

Название популярных женских гигиенических средств можно перевести как «беззаботный, беспечный», «ничем не обремененный, легкомысленный, расслабленный» и «легкокрылый».

2.

Бренд этих подгузников образован от английского hugs — «дружеские объятия», а все слово целиком можно представить как «обнимашечки».

3.

Кондиционер для белья, возможно, был назван в честь некой Леноры, имя которой имеет греческое происхождение и означает «свет». Кажется, что это самое подходящее наименование для средства, которое должно сохранять цвет вещей во время стирки.

4.

Если бы название этого освежителя воздуха перевели на русский язык, то на баллончике появилось бы слово «поляна» или «лужайка».

5.

Практически все названия женских гигиенических средств имеют смысл. Например, Discreet можно перевести как «сдержанный» или «скрытный», «осмотрительный».

6.

Бренд средств по уходу за волосами Schwarzkopf состоит из двух немецких слов: Schwarz — «черный» и Kopf — «голова». А вот название линейки бальзамов Gliss Kur перевести оказалось чуть сложнее. Первое слово, скорее всего, происходит от устаревшего значения Gleiß — «блеск», а второе — от Kuren — «курс лечения».

7.

Шампунь против перхоти, наименование которого переводится на русский язык просто и понятно: «чисто».

8.

Логотип известного газированного напитка на самом деле является словом «эльф» или «фея», «домовой», «леший».

9.

Название этого лимонада появилось в результате мозгового штурма, который спровоцировал Макс Кейт, глава компании Coca-Cola в Германии. В 1940 году он призвал свою команду использовать воображение (а точнее, фантазию (Fantasie) в переводе с немецкого языка) и придумать новый бренд. И один из продавцов, Джо Книпп, сказал: «А может быть, назовем новый напиток просто „Фанта“ (Fanta)?»

10.

Каждая женщина хотя бы раз в жизни покупала этот знаменитый крем. Но не все знают, что его название, скорее всего, происходит от латинского прилагательного niveus, которое означает «белоснежный».

11.

Слово, написанное на упаковке этих женских гигиенических средств, означает «навсегда», «сплошь и рядом».

12.

Когда в следующий раз решите подарить популярный мужской дезодорант своему молодому человеку, имейте в виду, что на английском языке axe — это «топор» или «секира».

13.

По-русски этого узнаваемого дядечку на упаковках чистящих средств звали бы «Господин Правильный».

14.

Название молочно-промышленной компании с финского языка можно перевести как «отборный», «элитный».

15.

Неслучайно на упаковках этого мыла изображен голубь, ведь в переводе с английского языка dove означает «голубка».

16.

Логотип известной линейки парфюмерно-косметических средств для мужчин на русский язык переводится как «старый морской волк (моряк)».

17.

Оказывается, название популярного у всех пассажиров плацкарта блюда с корейского языка дословно переводится как «коробка для ланча».

18.

Впервые увидев рекламу этих знаменитых кубиков для бульона, многие зрители полагали, что Галина — это имя, а Бланка — это фамилия. На самом деле на испанском это словосочетание означает «белая курица».

19.

Драже Maltesers не были изобретены на Мальте, как ошибочно думают многие потребители. В 1937 году эти конфеты рекламировались как энергетические шарики для женщин, которые хотят похудеть. А название образовалось из двух английских слов: malt, что означает «солод», так как при изготовлении этого лакомства применяется экстракт ячменного солода, и teasers, что переводится как «задира», «любитель подразнить». Получается, что сладости так и манят съесть всю пачку целиком.

20.

Название желанного для всех детей 90-х годов печенья переводится на русский язык как «тележка», «повозка» или «фургон на колесах».