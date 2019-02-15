15 культовых дизайнерских предметов, которым нашлись бюджетные аналоги на AliExpress

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За последние 80 лет в дизайне интерьера появились культовые предметы мебели и аксессуары, которые известны практически каждому. Самый продаваемый стул в истории, наиболее узнаваемые книжные полки, «тающие» часы по мотивам картины Дали — кому не хотелось бы украсить интерьер вещью с историей? Вот только тратить на предмет декора целое состояние совсем не хочется. В такой ситуации на помощь часто приходят качественные реплики, например с AliExpress.

Мы в AdMe.ru сравнили оригиналы и копии 15 топовых дизайнерских предметов интерьера и теперь точно знаем: красивый — вовсе не обязательно дорогой.

Стул Eames DSW

Дизайнеры называют этот стул самым продаваемым в истории. Его разработали в 1950 году архитекторы Чарльз и Рэй Имзы. Тогда сиденье делали из согнутой особым образом фанеры. В 80-х годах от использования этого материала решили отказаться из-за заботы об окружающей среде. В 2004-м стулья начали производить вновь — но уже из перерабатываемого пастика. Сейчас оригинальный предмет интерьера в одном из 4 цветов можно купить на официальном сайте Vitra за 4 090 норвежских крон (ок. ₽ 32 000). На китайском сайте AliExpress представлена удачная реплика стула Eames DSW в 11 вариантах расцветки. Его можно приобрести почти в 10 раз дешевле.

Вешалка Eames Hang It All

Знаменитая вешалка Eames Hang It All была впервые представлена публике ​​в 1953 году. Изначально она предназначалась для детских садов, но быстро набрала популярность и среди обычного населения. Люди стали украшать интерьеры сразу несколькими такими вешалками в ряд. Копия вешалки, представленная на AliExpress, почти ничем не отличается от оригинала, который сейчас продает компания Vitra, но стоит значительно дешевле.

Настенные часы Ball Clock

У этих часов забавная история. Их создали в 1947 году во время застолья, на котором присутствовали сам Джордж Нельсон, а также его друзья-дизайнеры Исаму Ногучи, Ирвинг Харпер и Бакминстер Фуллер. Наутро никто из них не мог вспомнить, кто же нарисовал эскиз часов. Нельсону его приписали просто по праву старшинства. Впрочем, сам он всю жизнь открещивался от этой заслуги. Тем не менее часы стали иконой мебельного дизайна. Реплику Ball Clock можно приобрести на AliExpress почти в 10 раз дешевле.

«Тающие» часы по мотивам Дали

Часы и другие элементы декора, вдохновленные творчеством Сальвадора Дали, разрабатывает современный американский дизайнер Хилари Вейсбенски. В частности, ее работы хорошо расходятся на ярмарках Etsy. В среднем экземпляр таких часов стоит около $ 70. На AliExpress можно подобрать интересный аналог дизайнерским часам, который ничуть не уступает им в креативности.

Люстра PH Artichoke

Эту модель разработал Пол Хеннингсен, который считается пионером светового дизайна. В 2018 году люстра PH Artichoke отпраздновала свое 60-летие. На протяжении всего этого времени она пользуется неизменным успехом благодаря необычному дизайну и мягкому рассеянному свету, который она дает. Почти точная реплика, представленная на AliExpress, хоть и в 50 раз дешевле, все же по карману не всем. Тем не менее на китайском сайте можно подобрать немного отличающийся по виду, но зато бюджетный аналог.

Серия ламп AJ

Еще несколько культовых предметов интерьера, недавно справивших 60-летие, — серия ламп знаменитого датского дизайнера и архитектора Арне Якобсена. Эти осветительные приборы называют скульптурными объектами, а самого дизайнера — эстетом до кончиков пальцев.

В серию входят настольная лампа, бра и напольный торшер. Оригиналы можно приобрести на сайте компании Louis Poulsen, но стоят они очень дорого. А на AliExpress представлены весьма качественные реплики ламп AJ: 1, 2, 3.

Стол Tulip

Эргономичную модель стола Tulip создал всемирно известный архитектор и дизайнер Ээро Сааринен. Он первым придумал поставить как стол, так и стулья на одну ножку. Для 1957 года это было поистине футуристическим решением. Наверное, поэтому в 70-е годы стол «пригласили» сняться в «Солярисе» Тарковского, а затем и в «Стартреке». Сейчас такая форма уже не кажется футуристичной. Однако на AliExpress мы нашли другую модель, как с борта космолета.

Столовые приборы Арне Якобсена

Еще один футуристичный предмет 1957 года, который намного опередил свое время. Столовые приборы Арне Якобсена изначально создавались для гостиницы SAS Royal Hotel в Копенгагене. Позже их заметил режиссер Стэнли Кубрик и вооружил ими персонажей своей «Космической одиссеи». Один из первых экземпляров приборов хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, оригиналы более позднего производства можно купить на Amazon, а за бюджетным аналогом обратиться на AliExpress.

Смеситель Axor Starck V

Сравнительно новая разработка скандально известного французского дизайнера Филиппа Старка. Свой знаменитый прозрачный смеситель он создал в 2015 году, вдохновившись завораживающим течением воды. На AliExpress сразу же появились бюджетные реплики дизайнерской разработки: массовые производители быстро распознали хит.

Полка String

Система String считается символом шведского модернизма и самым узнаваемым предметом скандинавского дизайна в мире. Ее создал молодой архитектор Ниссе Стриннинг в 1949 году, а уже в 1954-м предмет мебели получил золотую медаль на выставке в Милане. Главное достоинство этих полок в их легкости и простоте комбинирования. В серии представлены модели разных размеров, которые гармонично сочетаются между собой. Приобрести аналог знаменитой скандинавской полки можно на AliExpress.

Наволочка с оленем

Олени — один из самых популярных мотивов в текстиле. Известный немецкий производитель PAD одним из первых начал внедрять этот мотив в свои изделия. Но если вам не хочется платить за наволочку больше ₽ 3 000, прекрасный аналог топовому текстилю можно подобрать на китайском сайте.

Стул в виде слона

А вот любимое животное Чарльза и Рэй Имзов — слон. Вдохновившись величественной грацией этого зверя, в 1945 году они разработали свой знаменитый стул из гнутой фанеры. Тогда было создано всего несколько образцов, и лишь позже производство стульев поставили на поток — и делали их уже из пластика. Изначально предназначавшийся для детей, стул стал предметом культа взрослых. Почти полный аналог дизайнерского предмета представлен на AliExpress.

Табурет Artek

Знаменитый табурет был создан дизайнером Алваром Аалто в 1930-е годы. Друг за другом выпустили сразу 2 модели — на 3 и 4 ножках. Простота дизайна, разнообразие цветов и вариантов отделки, легкость комбинирования и хранения, многофункциональность (предмет можно использовать как табурет, стол, подставку для хранения и т. д.) — все это позволило финской компании «Артек» продать больше миллиона экземпляров. Оригинальный стул производят из массива березы, но аналог из более доступных материалов можно приобрести на AliExpress.

Зеркало Satellite

Необычное зеркало разработала знаменитый французский архитектор ирландского происхождения Эйлин Грей. На латунной основе расположено зеркало с лампой посередине. К нему прикрепляется увеличивающее зеркало на шарнире. Аналог подвижного зеркала Эйлин Грей нашелся и на китайском сайте.

Тропический душ

Душ с левой картинки можно приобрести только вместе с особняком шотландского барона, который не так давно был выставлен на продажу. Но чтобы понежиться под тропическим душем, тратить $ 2,25 млн вовсе не обязательно — достаточно лишь подобрать качественный китайский аналог.

Какой предмет декора вы бы приобрели в свою коллекцию?