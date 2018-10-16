15 крутых вещей, которые вызывают стойкий вау-эффект

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Люди с богатым воображением никогда не сидят без дела: то выдумывают вафельные крышки для стаканчиков, то создают картины на рисовых полях, то встраивают в заколку гаечный ключ... А нам остается только удивляться, откуда же берется такая бурная фантазия.

AdMe.ru собрал самые клевые штуки, придуманные для того, чтобы сделать нашу жизнь легче, красивее и удивительнее.

Вафельная крышка для напитков и стаканчик, покрытый термошоколадом, — для тех, кто против пластика, но за вкусняшки

Скалка для печенья с орнаментом

Заколка, которая совмещает в себе нож, линейку, пилочку для ногтей, гаечный ключ, 3 вида отверток и заменяет монету для тележек в супермаркете

В японских кинотеатрах можно купить напитки в стаканчике для влюбленных

Этот браслет одновременно и USD-зарядка для телефона

«Летающая» чашка, которая не оставляет следов на поверхности стола

Эта зубная паста продается с ключом на тубе, который помогает закручивать ее кончик

Тыкву для Хеллоуина вырастили в специальной форме

Справедливое распределение пеперони в пицце

«Моя посылка пришла с маленькой пластиковой штукой, с помощью которой легко вскрыть коробку»

Вот как нужно экономить воду

Пленка с «пупырками» в виде сердечек

Жидкое мыло, вода и сушилка для рук в одной детали

«Мыло». «Вода». «Воздух».

Маленький кармашек для билета в спинке кресла в поезде, чтобы когда придет кондуктор, не искать его

«Такими крошечными мятными конфетками моя жена угощает своих клиентов»

Бонус: фермеры из японского городка Инакадате создают картины на рисовых полях, используя разные сорта риса. В конце сезона его собирают и применяют по назначению

Какая фотография произвела на вас самое большое впечатление?