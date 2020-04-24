15 крутых упаковок, из-за которых хочется сметать товар с полок

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Сегодня покупателя не удивишь даже самым неординарным товаром. Конкуренция на рынке и широкий ассортимент не оставляют производителям иного выбора, кроме как вкладываться в креативную упаковку. Ведь «та самая» коробка будет выделять продукт даже среди тысяч подобных и вызовет у потребителя жгучее желание срочно заполучить именно эту вещь.

Мы в AdMe.ru постарались отобрать самые свежие идеи от компаний, которые стараются угодить не только содержанием, но и упаковкой.

Носки в виде шедевров мировой живописи в упаковке-рамке

Коробка из-под пиццы, которая раскладывается в столик

С помазком от Brushman у бреющегося появляется ассистент

Лампочки-насекомые

Чайный пакетик в пакете

Упаковки шоколада в виде дверей Таллина

Чай мате, который помогает держать себя в форме

Пеленка для ребенка эффектно обыгрывается за счет отверстия в коробке

Тубус с медом в форме жала пчелы

Благодаря такой упаковке кажется, что вы пьете сок непосредственно из фрукта

Упаковка для орешков в виде большого ореха

Вкусняшки для собак находятся во «рту» упаковки в виде пса

Коробки с фейерверками, выполненные в виде извергающихся вулканов

Упаковки печенья, которые позволяют почувствовать себя фокусником

Стикеры в «грузовичках» от компании Heret Printing

А оригинальные упаковки каких товаров сразу приковывают ваш взгляд в магазинах?