15 крутых упаковок, из-за которых хочется сметать товар с полок
Сегодня покупателя не удивишь даже самым неординарным товаром. Конкуренция на рынке и широкий ассортимент не оставляют производителям иного выбора, кроме как вкладываться в креативную упаковку. Ведь «та самая» коробка будет выделять продукт даже среди тысяч подобных и вызовет у потребителя жгучее желание срочно заполучить именно эту вещь.
Мы в AdMe.ru постарались отобрать самые свежие идеи от компаний, которые стараются угодить не только содержанием, но и упаковкой.
Носки в виде шедевров мировой живописи в упаковке-рамке
Коробка из-под пиццы, которая раскладывается в столик
С помазком от Brushman у бреющегося появляется ассистент
Лампочки-насекомые
Чайный пакетик в пакете
Упаковки шоколада в виде дверей Таллина
Чай мате, который помогает держать себя в форме
Пеленка для ребенка эффектно обыгрывается за счет отверстия в коробке
Тубус с медом в форме жала пчелы
Благодаря такой упаковке кажется, что вы пьете сок непосредственно из фрукта
Упаковка для орешков в виде большого ореха
Вкусняшки для собак находятся во «рту» упаковки в виде пса
Коробки с фейерверками, выполненные в виде извергающихся вулканов
Упаковки печенья, которые позволяют почувствовать себя фокусником
Стикеры в «грузовичках» от компании Heret Printing
А оригинальные упаковки каких товаров сразу приковывают ваш взгляд в магазинах?
Фото на превью Bld desigh studio