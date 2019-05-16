15 крутых штуковин, которые создатели придумали с криком: «Я чертов гений!»

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Вещи, придуманные и сделанные талантливыми людьми, видно сразу, и они просто не способны оставить кого-то равнодушным. Наши фавориты — облако из сахарной ваты, огонь из водяного пара и детский сад в виде кота. Выбирайте своих!

Когда мы в AdMe.ru увидели все эти клевые штуки, то мгновенно захотели ими завладеть или хотя бы посмотреть на них. И вам показать — тоже.

1. В шанхайском ресторане подают кофе с облаком из сахарной ваты: от горячего пара начинает идти сладкий дождь

2. Автомобильные чехлы с котиками

3. Всем родителям срочно нужен секрет изготовления таких морковных рыбок!

4. Эта Bluetooth-колонка для душа питается от микрогидроэлектрического генератора

5. «В моем учебнике есть прозрачная красная страница, чтобы скрывать ответы»

6. Стенки туалетных кабинок закреплены на потолке, чтобы проще было мыть пол

7. У бутылочки для жидкого мыла есть своя маленькая раковина, куда стекают капли

8. Изгиб двери идеально совпадает с изгибом стены

9. LED-подсветка водяного пара превращает его в пламя

10. У коробки с пиццей есть ручка!

11. В Амстердаме делают обувь из переработанной жвачки

12. Барная стойка-аквариум

13. Молоток, который все делает сам

14. «На моей новой простыне есть ярлычки с обозначением короткой и длинной стороны»

15. Детский сад в виде котика

А вы влюблялись в вещи с первого взгляда? Что это было?