15 крутых штук с AliExpress, которые помогут вам сэкономить кучу денег

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Прогресс не стоит на месте, и в мире изобретают все новые гаджеты для экономии. Мы собрали для вас самые недорогие варианты, однако выгоду от них вы сможете получить в кратчайшие сроки. Ну а некоторые штуки просто нереально удобны — один прибор для чистки лап чего стоит.

Может, и у вас есть свои приемы экономии? Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрим ваши варианты в комментариях.

«Умная» розетка

Такая розетка поможет вам экономить электричество. Она уменьшает потери электроэнергии и продлевает срок службы оборудования. Купить можно здесь.

Энергосберегающая лампочка в стиле ретро

Такая лампочка не только помогает, но и выглядит очень стильно. Покупаем здесь.

Набор для починки лобового стекла

Вместо того чтобы платить за дорогостоящий ремонт, вы сможете сами починить незначительные повреждения. Смотрим здесь.

Прозрачная копилка

Не надо объяснять, как копилка помогает экономить. Но именно такой вариант еще и наглядно показывает выгоду. Можно посмотреть здесь.

Экономичная насадка на душ

Такая насадка значительно снизит расход воды. Покупаем здесь.

Очень прочные пакеты

Если вам надоело выбрасывать деньги на постоянно рвущиеся пакеты, то эти сверхпрочные — идеальный вариант. Можно посмотреть здесь.

Многофункциональная ручка

Такая ручка заменит вам массу инструментов. Берем здесь.

Суперклейкая лента для ремонта

А такой скотч точно пригодится в хозяйстве. Можно купить здесь.

Светодиодный фонарик на солнечных батарейках

С таким фонариком батарейки вам не понадобятся. Купить можно здесь.

Чехол для карточки, который предотвращает неавторизованное сканирование

Помогает предотвратить сканирование вашей карточки посторонними лицами. Купить можно здесь.

Светодиодные свечи

Выглядят как настоящие, а использовать можно бесконечно. Покупаем здесь.

Аэратор для напитков

С таким девайсом не проронить ни капли. Купить можно здесь.

Зарядное устройство на батарейках

Если у вас произошло отключение света, то с такой зарядкой это нестрашно. Купить можно здесь.

Тайник для ключа

Очень удобное изобретение для тех, кто вечно теряет ключи. Посмотреть можно здесь.

Приспособление для чистки лап

Силиконовая щетка для чистки лап поможет сэкономить воду, силы и время. Купить можно здесь.