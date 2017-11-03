15 простых дизайнерских решений, которые оказались на грани гениальности
Иногда маленькие решения бытовых вопросов могут удивительным образом улучшить жизнь и расширить функциональность привычных вещей.
AdMe.ru собрал для вас 15 дизайнерских находок, призванных гениально решить ежедневные проблемы, и бонус, который переворачивает привычное представление о десерте.
У этого лифта кнопка вызова находится в начале коридора, чтобы к тому моменту, как вы подойдете, двери уже открылись
Мини-пульт в ресторане, с помощью которого можно вызвать официанта, попросить счет или убрать со стола
Машинка для чаевых на случай, если мелких наличных под рукой не окажется
Контейнеры со специальным отделением для соуса
Примерочная с гениальными крючками, чтобы больше никогда не путаться в вешалках
Калькулятор на продуктовой тележке, чтобы больше не удивляться на кассе и точно все рассчитать
Коляска-самокат: малышу удобно, маме весело, ну или наоборот
Питьевой фонтанчик в парке, из которого могут пить и люди, и собаки
Чашка с отверстием для крепления чайного пакетика
«Удлинитель» крана для самых маленьких
Жевательная резинка в комплекте с бумажками, в которые можно завернуть ее после использования
Удлинитель в розетке — больше никаких бесконечных проводов по всей квартире
Раковина прямо на бачке унитаза, благодаря которой вода после мытья рук используется повторно
Насадки на каблуки, способные «примирить» ваши туфли с травой и грунтом
Самая гениальная горка в мире
Бонус: винное мороженое — 5 % алкоголя и 100 % радости
Фото на превью lukeallen1/reddit