15 простых дизайнерских решений, которые оказались на грани гениальности

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Иногда маленькие решения бытовых вопросов могут удивительным образом улучшить жизнь и расширить функциональность привычных вещей. AdMe.ru собрал для вас 15 дизайнерских находок, призванных гениально решить ежедневные проблемы, и бонус, который переворачивает привычное представление о десерте.

У этого лифта кнопка вызова находится в начале коридора, чтобы к тому моменту, как вы подойдете, двери уже открылись

Мини-пульт в ресторане, с помощью которого можно вызвать официанта, попросить счет или убрать со стола

Машинка для чаевых на случай, если мелких наличных под рукой не окажется

Контейнеры со специальным отделением для соуса

Примерочная с гениальными крючками, чтобы больше никогда не путаться в вешалках

Калькулятор на продуктовой тележке, чтобы больше не удивляться на кассе и точно все рассчитать

Коляска-самокат: малышу удобно, маме весело, ну или наоборот

Питьевой фонтанчик в парке, из которого могут пить и люди, и собаки

Чашка с отверстием для крепления чайного пакетика

«Удлинитель» крана для самых маленьких

Жевательная резинка в комплекте с бумажками, в которые можно завернуть ее после использования

Удлинитель в розетке — больше никаких бесконечных проводов по всей квартире

Раковина прямо на бачке унитаза, благодаря которой вода после мытья рук используется повторно

Насадки на каблуки, способные «примирить» ваши туфли с травой и грунтом

Самая гениальная горка в мире

Бонус: винное мороженое — 5 % алкоголя и 100 % радости