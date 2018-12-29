15+ крутых идей праздничного макияжа, которые помогут встретить 2019 год во всей красе

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До наступления Нового года осталось всего ничего времени. Наверняка вы уже купили подарки, определились с блюдами, которые будут стоять на вашем столе, и подготовили наряд. Дело осталось за последним штрихом, который сделает ваш праздничный образ незабываемым, и это макияж. Выбирайте из статьи образ, на который не осмелились бы в повседневной жизни. Новогодняя ночь — прекрасный повод поэкспериментировать с яркими цветами и необычными текстурами, не рискуя выглядеть неуместно.

AdMe.ru вдохновился идеями популярных визажистов и предлагает отнять у елки статус главной красавицы вечера.

1. Монохромный макияж

Для того чтобы создать праздничный макияж, не обязательно использовать много косметических средств. Оригинально будет смотреться и образ в одной цветовой гамме. Если вы не можете определиться с тем, какому оттенку отдать предпочтение, то остановите свой выбор на главном цвете 2019 года по версии Pantone — коралловом.

2. Нескучные стрелки

Если вы привыкли рисовать стрелки каждый день, то вам не составит труда сделать из повседневного макияжа праздничный. Все, что для этого нужно, — оформить привычные стрелки стразами, глиттером или воспользоваться подводками для глаз с сияющей текстурой.

3. Глиттер

В повседневной жизни найти глиттеру применение достаточно сложно, а вот в новогоднюю ночь он будет уместен как никогда. Миллионы искрящихся частичек эффектно смотрятся и на губах, но такую красоту придется обновлять после каждого поднятого бокала с игристым.

4. Космическое сияние

Если вы готовы к еще более смелому шагу, чем глиттер, то стоит обратить внимание на хайлайтеры с нескромным сиянием. Отдать предпочтение можно как классическим, так и смелым цветам с голографическим эффектом.

5. Декоративные элементы

Стразы, фантазийные рисунки и наклейки для лица — то, что многие из нас обходят стороной в повседневной жизни. Но новогодняя ночь создана для экспериментов, и если вам давно хотелось примерить такой образ, то настало самое подходящее время. Дерзайте!

6. Смоки с сияющим бликом

Чтобы повторить фирменный макияж визажиста Ким Кардашьян, достаточно сделать смоки и нанести сияющие тени на середину века. Такой макияж выглядит эффектно и неизбито.

7. Яркий акцент

Яркие оттенки теней способны раскрыть всю красоту ваших глаз. Главный секрет в таком макияже — аккуратная межресничная подводка.

8. Неизменная классика

Ну а если вы не можете определиться с образом, а времени осталось катастрофически мало, то на помощь придет классика — чистое лицо и красная помада. Допускается в сочетании с классическими стрелками.

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