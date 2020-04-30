15 крутых идей от дизайнеров, у которых руки точно растут из правильного места

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Каждый день мы замечаем вокруг себя и используем сотни вещей, дизайн которых, как нам кажется, было бы неплохо изменить, чтобы сделать тот или иной предмет более функциональным и привлекательным. Во многих странах по всему миру талантливые люди готовы прийти нам на помощь и поделиться парочкой гениальных идей, которые позволят сделать нашу жизнь немного проще и гораздо ярче.

Мы в AdMe.ru гордимся креативными дизайнерами, которые наполняют привычные вещи новыми смыслами и делают их более полезными для людей, а порой еще и вносят весомый вклад в заботу об окружающей среде.

«К моей новой сковородке была привязана бирка, которую нужно зарыть в землю, чтобы из нее пророс тимьян»

«Посади меня! Тимьян. Эта бирка была напечатана на экологичной бумаге, подходящей для посадки. Разорвите бирку, посадите в землю в солнечном месте и регулярно поливайте».

Если этот карандаш посадить в землю и поливать, то через месяц из него вырастут цветы

В упаковке сделаны прозрачные окошечки, чтобы вы всегда могли знать, сколько именно молока осталось в коробке

«На игровой площадке возле моего дома можно найти алфавит на языке жестов. Он нужен, чтобы дети могли научиться общаться со слабослышащими ребятами»

Лестница в метро индийского города Хайдарабада. На каждой ступеньке указано количество калорий, которое вы сжигаете, если по ней поднимаетесь

В Китае вместо уродливых вышек мобильной связи устанавливают вот такие искусственные деревья с антеннами

«У моего стоматолога есть отдельная входная дверь для детей»

В этой медицинской клинике на талончиках печатают судоку, чтобы ожидать приема было не так утомительно

Так выглядит «парковка» для зонтиков у входа в один из японских ресторанов

На этой линейке внутри делений нанесены каскадные метки, чтобы было легче проводить замеры в миллиметрах

У этого маркера прозрачный наконечник, сквозь который можно увидеть текст для выделения

Один простой столовый прибор сразу для первого и для второго блюда

Эти две лопаточки шли в наборе вместе с зажимом, чтобы можно было быстро сделать из них щипцы

«У моей бабушки дома стоит микроволновка со встроенным тостером»

Если у вас очень много друзей, которые любят играть в настольный футбол, то вот что вам точно нужно иметь у себя дома

Поделитесь с нами вашими идеями простых вещей, которые еще пока, возможно, не были изобретены, но точно сделали бы жизнь более комфортной?