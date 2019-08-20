15 крутых дизайнерских штук, от которых кошелек сам расстегивается в кармане

57 11 73 810

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы обещаем себе рационально относиться к личным финансам, стать наконец Скруджами Макдаками и завести свое деньгохранилище, но потом видим какую-нибудь умопомрачительную штуковину — и чувство прекрасного вновь побеждает внутреннюю жабу. Но ведь именно приятные глазу и сердцу вещи делают нашу жизнь лучше.

Мы в AdMe.ru так и не смогли определиться, что хотим заполучить больше: сумку-котика или чайные пакетики в виде осьминогов, и решили брать все. Вот вам весь список крутых штуковин, выбирайте.

1. Котосумка

2. Временные татуировки, похожие на настоящие

3. Стаканчики для саке, внутри которых возникает маленькая галактика, если в них налить жидкость

4. Чайные пакетики в виде животных

5. Милые цветочные горшки

6. Экологичная картонная палатка, которая выдерживает дождь и влагу

7. Рюкзак с крыльями

8. Булочки в виде медвежат

9. Дизайнерский домик для кошки

10. Формочки для песка в виде спящих котиков

11. Держатель для винного бокала на присоске

12. Пазл с фотографией собственного питомца

13. Ручки-багеты из Парижа

14. «Мы с мужем заказали шторку для нашей ванной комнаты с фотографией нашей ванной комнаты»

15. Пластырь в виде бекона

А вы бы купили такой пластырь?