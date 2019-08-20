15 крутых дизайнерских штук, от которых кошелек сам расстегивается в кармане
Все мы обещаем себе рационально относиться к личным финансам, стать наконец Скруджами Макдаками и завести свое деньгохранилище, но потом видим какую-нибудь умопомрачительную штуковину — и чувство прекрасного вновь побеждает внутреннюю жабу. Но ведь именно приятные глазу и сердцу вещи делают нашу жизнь лучше.
Мы в AdMe.ru так и не смогли определиться, что хотим заполучить больше: сумку-котика или чайные пакетики в виде осьминогов, и решили брать все. Вот вам весь список крутых штуковин, выбирайте.
1. Котосумка
2. Временные татуировки, похожие на настоящие
3. Стаканчики для саке, внутри которых возникает маленькая галактика, если в них налить жидкость
4. Чайные пакетики в виде животных
5. Милые цветочные горшки
6. Экологичная картонная палатка, которая выдерживает дождь и влагу
7. Рюкзак с крыльями
8. Булочки в виде медвежат
9. Дизайнерский домик для кошки
10. Формочки для песка в виде спящих котиков
11. Держатель для винного бокала на присоске
12. Пазл с фотографией собственного питомца
13. Ручки-багеты из Парижа
14. «Мы с мужем заказали шторку для нашей ванной комнаты с фотографией нашей ванной комнаты»
15. Пластырь в виде бекона
А вы бы купили такой пластырь?
Фото на превью Elatedonion / Reddit