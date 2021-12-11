15+ коварных предметов гардероба, которые предательски добавляют лишних килограммов даже стройняшкам

Есть такие неоднозначные предметы гардероба, которые могут прибавить несколько килограммов даже стройной женщине. Причем на первый взгляд может показаться, что они должны работать наоборот и делать образ более привлекательным. Как ни парадоксально, но даже туфли на каблуках, белая блузка и длинная юбка могут сыграть с вашей фигурой злую шутку. Все дело в нюансах.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие вещи и аксессуары стоит носить с осторожностью, чтобы не испортить фигуру.

1. Блестящие вещи

Одежда с пайетками или из блестящих материалов, безусловно, эффектная, но проблема в том, что такие вещи делают вас визуально шире. Блестящие материалы улавливают каждый луч света, и в итоге любая фигура выглядит крупнее. Если это не входит в ваши планы, то лучше ограничиться лишь сияющими аксессуарами.

2. Чокер

Этот броский аксессуар не только привлечет внимание к области шеи, но и визуально ее укоротит. Чтобы выглядеть стройнее и выше, лучше открыть область шеи и декольте, а не закрывать ее. Надев топ или платье с V-образным вырезом и дополнив его удлиненной цепочкой с подвеской, вы добьетесь желаемого результата.

3. Туфли с темным ремешком на щиколотке

Обычно мы надеваем каблуки, чтобы визуально удлинить ноги и казаться выше и стройнее. Однако туфли с темными ремешками на щиколотке могут свести весь желаемый эффект на нет. Дело в том, что они как бы «режут» вашу ногу и сокращают ее длину до щиколотки.

4. Пышная миди-юбка

Казалось бы, пышная юбка может помочь скрыть нежелательные сантиметры на бедрах, но, если вы невысокого роста, лучше избегать этого предмета гардероба. Такая юбка может сделать вас шире, чем вы есть на самом деле. Так что общее правило можно сформулировать так: миниатюрным женщинам стоит с осторожностью надевать юбки, чья ширина превышает длину.

5. Массивная обувь

Грубая, массивная обувь, особенно с толстым каблуком и на высокой платформе, скорее всего, придаст излишнюю массивность вашим икрам и ногам в целом. Все дело в пропорциях: более изящная обувь, особенно с заостренным носком, сделает образ более гармоничным и уменьшит размер стопы.

6. Джинсы скинни и мешковатые джинсы

Вопреки своему названию, джинсы скинни вовсе не обязательно сделают ваши ноги стройнее. Есть большая вероятность, что они лишь подчеркнут проблемные места и визуально сделают бедра шире. В то же время мешковатые джинсы тоже могут быть не лучшим вариантом, так как в них вы рискуете выглядеть ниже и крупнее. Так что стилисты советуют обратить внимание на джинсы прямого или зауженного силуэта.

7. Миниатюрные аксессуары

С маленькими аксессуарами стоит быть осторожнее. Так, популярные сегодня мини-сумочки могут не подчеркнуть ваше изящество, а сделать вас крупнее на фоне столь миниатюрной вещицы. Так что во внешнем виде все должно быть гармонично: если вы не Дюймовочка, то лучше выбирать аксессуары среднего и крупного размера. Это же касается ремней, украшений, часов и так далее.

8. Широкий контрастный ремень

Ремень нужен для того, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Однако широкие и контрастные ремни могут лишь добавить вам объем в области талии, а также визуально «разрезать» фигуру. Это вовсе не значит, что от этого аксессуара стоит вовсе отказаться, просто лучше сделать выбор в пользу ремня средней ширины, который будет гармонично вписывать в цветовую гамму вашего наряда.

9. Объемный пуховик

Многие любят кутаться в объемный пуховик, полагая, что он может помочь скрыть проблемные места. Однако эта вещь может создать нежелательный дополнительный объем, особенно для тех, у кого довольно широкая верхняя часть тела. Стилисты советую избегать бесформенных вещей и останавливать свой выбор на более элегантных силуэтах.

10. Брюки с принтом

Брюки с любым принтом, исключая вещи в тонкую вертикальную полоску, прибавляют лишние сантиметры. Особенно аккуратно стоит быть с брюками в клетку. По мнению экспертов, в них даже худенькая женщина будет казаться более полной. А вот однотонные штаны темных оттенков, наоборот, сделают фигуру стройнее.

11. Юбка по щиколотку

На первый взгляд может показаться, что макси-юбка вытянет силуэт и сделают фигуру более стройной, но не все так просто. Во многих случаях юбка или платье до щиколотки могут сделать нижнюю часть тела шире и толще. Поэтому стилисты советуют избегать таких вещей и делать выбор в пользу юбок до колена.

12. Объемный свитер

Тут все просто: такая одежда смотрится удачно только на хрупких девушках, да и им, если честно, добавляет ненужного объема и килограммов. Зачем выглядеть крупнее и прятать свою фигуру под безразмерной вещью, если можно подобрать свитер по фигуре?

13. Водолазки и вещи с закрытым горлом

Стилисты не советуют прикрывать шею водолазкой или свитером, поскольку визуально это будет выглядеть, как будто ваша голова растет прямо из плеч. Более комплиментарно будут смотреться вещи, которые демонстрируют вашу шею.

14. Обтягивающие вещи из трикотажа

Нет, вопреки ожиданиям, такой наряд не будет оказывать утягивающий эффект, а лишь явит миру все нюансы фигуры. Обтягивающие платья из тонкого материала могут продемонстрировать даже те складки, которых на самом деле у женщины нет, особенно если неправильно подобрать нижнее белье.

15. Вещи оверсайз

С появлением моды на объемные модели многие модницы обрадовались и решили, что теперь можно будет скрыть некоторые нюансы фигуры под мешковатыми вещами. Считается, что одежда оверсайз подчеркивает хрупкость телосложения благодаря игре на контрастах. Но проблема в том, что мешковатость крадет и все достоинства фигуры, создавая бесформенный силуэт. В итоге, переборщив с оверсайзом, можно выглядеть крупнее, чем на самом деле, независимо от вашего размера.

16. Вещи неправильных оттенков

Один из самых простых способов мгновенно прибавить себе несколько килограммов — это надеть вещь неправильного цвета. Так, визуально увеличивают фигуру белый, бежевый, желтый, оранжевый, ярко-красный, пурпурный, розовый. Поэтому, если вы хотите, например, замаскировать объемный верх, лучше избегать белых блузок. Кстати, что касается цветов, которые стройнят, то это черный, синий, фиолетовый, коричневый.