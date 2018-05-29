15+ книг, которые оценят даже те, кто уже давно читает лишь с телефона

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«В книге главное не обложка, а ее содержание» — эта фраза известна каждому, и поспорить с ней трудно. Но именно оформление и визуальная составляющая — то, с чего начинается наше знакомство с любым изданием. А когда в его создании принимают участие талантливые дизайнеры, давая жизнь самым необычным и порой даже безумным идеям, от результата их работы в прямом смысле захватывает дух.

AdMe.ru предлагает окунуться в удивительный мир книг и посмотреть на подборку изданий, которые точно не захочется выпускать из рук. А в конце статьи — приятный бонус для каждого дочитавшего.

1. Книга, которую можно... съесть

Да-да, вы не ослышались: практичные немцы из дизайнерского агентства Korefe придумали кулинарную книгу, посвященную исконно итальянскому блюду — лазанье. Ее текст напечатан на «бумаге» из теста, а каждая страница рассказывает, как приготовить это блюдо по слоям. Поэтому после знакомства с пошаговым рецептом можно сразу же и попрактиковаться: добавить между страниц недостающие ингредиенты, запечь книгу в духовке и съесть.

2. Поваренная книга, которую нужно запечь

«Well Done» — книжица-буклет, придуманная дизайнерским агентством Bruketa&Zinic&Grey. Является приложением к одному из ежегодных отчетов хорватской пищевой компании Podravka. В ней содержатся ее знаменитые рецепты, которые, однако, не так-то просто узнать. Для человека, не посвященного в концепцию бренда, книга пуста. А вот любой знаток подскажет: свои буклеты Podravka печатает специальными термореактивными чернилами. Для того чтобы текст проявился, нужно завернуть книгу в фольгу и запекать при 100° в течение 25 минут. Будьте осторожны: если вы ошибетесь с температурой или временем, буклет просто сгорит. А если все удастся, страницы заполнятся текстом и иллюстрациями с едой.

3. Книга-приправа

Настоящая находка для любителя кулинарии, уставшего от постоянно рассыпающихся по столу приправ, — книга от немецкого дизайнера Ника Бамптона (Nick Bampton). Каждая ее страница состоит из специй. Все, что нужно, — оторвать и добавить ее в блюдо.

4. Кулинарная книга от IKEA

Представьте себе, что было бы, будь процесс готовки похож на... сборку мебели. Forsman&Bodenfors и IKEA совместно выпустили книгу рецептов традиционной шведской выпечки «Homemade is best» («Домашнее — лучшее»), в которой акцент делается не на целое блюдо, как мы привыкли, а на отдельные его составляющие. Поэтому первое, что вы видите, — это ингредиенты, и лишь перевернув страницу — готовый результат.

5. Объемные книги с разворотом на 360 градусов

Японский графический дизайнер Юсуке Ооно (Yusuke Oono) с помощью лазерной резки создает объемные книги, которые можно изучать с разных ракурсов. Стоит развернуть такую на 360 градусов и кажется, что ты перенесся в необычный мир повествования.

6. 3D-книги света от Джулии Фройлих

Немецкий дизайнер Джулия Фройлих (Julia Froehlich) подарила сказкам формат театра теней: ее книги так же разворачиваются на 360 градусов, но состоят из объемных треугольных секций. Каждая из них показывает определенную сцену из сказки. Если поставить в центр образующейся фигуры источник света, появляются тени и картинка оживает.

7. Издание, реагирующее на прикосновения

Компания Adris grupa, сумевшая выстоять несмотря на кризис, представила ежегодный отчет под названием «In good hands» («В хороших руках»). Обложка реагирует на тепло от прикосновений и меняет свой цвет, а внутри книги, помимо текста, можно увидеть черные изображения, напоминающие фигуры, создаваемые руками в театрах теней. Если ладонями нагреть страницу с рисунком, вместо него действительно появляются сложенные определенным образом руки. Эта своеобразная метафорическая иллюстрация, созданная агентством Bruketa&Zinic&Grey, показывает, что руками можно сделать все что угодно.

8. Книга с эффектом присутствия

Наверняка каждый хоть раз да представлял себя на месте персонажа той или иной книги, пытался «примерить» на себя его эмоции и переживания. Благодаря проекту Массачусетского технологического института «Sensory Fiction» («Сенсорная фантастика») теперь это возможно: специальные датчики, встроенные в книгу, и надеваемый читателем жилет передают не только состояние героя, но атмосферу локации и даже звуковое сопровождение. Так, световые датчики на самой книге меняют свой цвет, а пластины жилета могут нагреваться, охлаждаться или вибрировать: например, имитируя сердцебиение героя. Помимо этого, в жилете есть система «сдавливания», передающая читателю условия, в которых оказался герой. К слову, первая (и пока единственная) книга, которую адаптировали под новый формат, — «The girl who was plagged in» («Девушка, которую подключили») авторства Джеймса Типтри (James Tiptree).

9. Книга-гипертекст

Американский писатель Джонатан Сафран (Jonathan Safran) взял за основу повесть польского писателя Бруно Шульца «Улица Крокодилов», переработал ее и... вырезал часть слов так, чтобы в руках читателя история могла измениться до неузнаваемости. Вот только напечатать такую книгу он смог не сразу: это оказалось сложно с технической точки зрения и ни один издатель Америки за это не брался. Зато нашлось издательство в Бельгии — Die Keure, которое взялось за проект и благодаря которому удалось дать идее жизнь.

10. Книги света

Еще один японский дизайнер Такеши Ишигуро (Takeshi Ishiguro) стал автором необычных книг, которые при раскрытии превращаются в лампы. По сути своей, книги они напоминают лишь формой и внешним видом — ни текста, ни изображений в них нет. Но выглядит такая идея действительно необычно.

11. Книги-биографии в форме лиц

Нидерландское издательство Gerschreven Portretten на Голландской книжной неделе 2011 года представило 4 книги-биографии, сделанные в форме... лиц тех, кому они посвящены. Это 4 культовые личности: девочка-еврейка Анна Франк, которая известна благодаря дневнику, в котором рассказывала об ужасах фашизма, художник-импрессионист Винсент Ван Гог, футбольный тренер Луи Ван Гал и публицист Кадер Абдола.

12. Книга «Библия барбекю»

А как насчет такого варианта? Книгу выпустили дизайнер Лукас Рейс (Lucas Reis) и бразильская компания-производитель профессиональных кухонных ножей. И вся она о том, как приготовить бразильское национальное барбекю чурраско: в ней есть рецепт, а также все, что нужно для его приготовления (страницы: уголь, соль, фольга, страница-заточка для ножа, страницы для раздувания огня и розжига, а еще фартук, скатерть и даже салфетка под приборы).

13. Тени вместо иллюстраций

В этой детской книжке, созданной Мегуми Кадзивара (Megumi Kajiwara) и Тацухико Нидзима (Tathuhiko Nijima), почти нет слов, зато весьма необычная концепция: читать ее стоит с фонариком в руках, ведь вместо изображений здесь тени, которые двигаются в зависимости от того, как на объемные элементы книги падает свет.

14. Книга-конструктор

«Откройте книгу, возьмите кресло». Его, к слову, можно тоже взять прямо с книжной полки: такова концепция книги-стула от дизайнера Дэрриса Хэмроуна (Darris Hamroun). А что, вполне удобно.

15. Книга, которая может очищать воду

«Drinkable Book» («Питьевая книга») — издание, созданное командой ученых и дизайнеров и запущенное DB New York. Благодаря особой технологии, изобретенной доктором Терезой Данкович (Dr. Theresa Dankovich), страницы этой книги можно использовать как очень эффективные фильтры для загрязненной питьевой воды. Книга была создана специально для благотворительной организации WaterisLife, участники которой пытаются решить проблему с чистой питьевой водой в странах, где этот вопрос стоит наиболее остро.

16. Детская книжка, из которой может вырасти дерево

Аргентинская книжка, выполненная с использованием переработанной бумаги, биоразлагаемых чернил и напечатанная при помощи трафаретной печати. Книга написана Густи Ллимпи (Gusti Llimpi) и Энн Декис (Anne Decis), и ее главная идея — привлечение внимания детей и молодых людей к окружающей среде.

Обещанный бонус в конце статьи: 2 необычных издания известных книг

1. Теплочувствительное издание Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Держа эту книгу в руках, понимаешь, что страницы полностью... черные. Это не ошибка печати, это задумка французского издательства Super Terrain, покрывшего страницы материалом, разработанным в нидерландской лаборатории Charles Nypels. Чтобы увидеть текст, нужно поднести к страницам книги мощный источник тепла, например, зажигалку.

2. Атмосферный концепт серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере

Студентка из Норвегии Кинчо Надь (Kincső Nagy) придумала и воплотила в жизнь необычное оформление книг о знаменитом волшебнике: на минималистической обложке каждой книги — элемент, символизирующий предмет или артефакт из конкретной книги. Форзац покрыт флюоресцентом, благодаря чему символы светятся. Также в книгах необычные иллюстрации — некоторые из них объемны и подвижны.