15 классных причесок для ленивых девушек, которые можно сделать буквально за 10 минут

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В последнее время девушки все чаще оставляют волосы просто распущенными и редко делают прически, потому что считается, что это сложно. Мы решили развеять этот миф: вы вполне можете хоть каждый день создавать разнообразные интересные образы, и вам для этого вовсе не нужно проходить специальные курсы, знать сложные техники и иметь в распоряжении кучу времени.

AdMe.ru делится идеями и инструкциями максимально простых, но от этого не менее эффектных причесок, которые займут утром не больше 5–10 минут, но целый день будут приковывать к вам восхищенные взгляды.

Косичка «рыбий хвост»

Эта элегантная и романтичная прическа остается одной из самых популярных на красных дорожках уже очень долгое время. При этом делать ее до смешного просто: нужно лишь разделить волосы пополам на две большие секции и затем брать небольшие наружные пряди и перекрещивать их вплоть до кончиков. Но главная ее прелесть в том, что можно без конца экспериментировать и создавать новые образы, используя при этом лишь одну схему плетения. Более подробную и наглядную инструкцию вы можете посмотреть, к примеру, здесь.

Прическа в стиле Дейенерис (сериал «Игра престолов»)

Дамы из сериала «Игра престолов» носят свои прически с каким-то особенным достоинством и гордостью. Данный пример показывает, насколько легко сделать укладку, как у Дейенерис: достаточно всего лишь заплести по бокам две небольшие обычные косички, обвести их вокруг головы и закрепить невидимками на затылке. Образ можно обыграть еще множеством мелких деталей и дополнительных косичек. Полноценная инструкция тут.

Небрежный романтичный пучок

Пучки — любовь с первого взгляда почти у всех девушек, ведь это очень романтичная, милая, удобная, а главное, максимально простая прическа, отличающаяся при этом большой вариативностью, как и косички. Например, здесь представлен объемный и немного небрежный вариант, который отлично смотрится в осенний период — период просторных свитеров и больших шарфов. Подробнее можно почитать по ссылке.

Обратная косичка «рыбий хвост»

По сложности эта разновидность знаменитой косички не сильно отличается от оригинала — напротив, многие считают этот метод еще более простым, и прическа получается более объемной. Техника плетения здесь почти та же, только с той разницей, что мы не накладываем прядки друг на друга, а, наоборот, поочередно пропускаем одну под другой. Пошаговая инструкция тут.

Хвостик с оформлением крест-накрест

Эта прическа — простой, но эффектный способ скрыть заколку или резинку и при этом разнообразить внешний вид обычного низкого хвостика. Стоит только потратить пару дополнительных минут на начес и объем у затылка, и вот уже прическа обретает завершенный вид. Фотоотчет с полезными комментариями есть здесь.

Оригинальная косичка свободного плетения

Эта оригинальная воздушная косичка отлично подойдет девушкам, которые постоянно находятся в поиске чего-то нового, но при этом простого и привлекательного. Плетение похоже на стандартное, из трех прядей, только не одинаковых по толщине, а c одной крупной посередине и двумя тонкими по бокам, которые как раз и создают эту необычную оплетку. Подробнее смотрите по ссылке.

Коса-веревка, убранная в венок

Если стандартные косы кажутся вам слишком сложными, то нет ничего проще, чем коса-веревка (коса-канат). Для ее создания следует просто взять две пряди и тесно переплести их друг с другом. Также можно облагородить этот вариант, сделав «канат» спереди сбоку и обернув его вокруг головы по низу. Инструкция по созданию этой элегантной прически и других ее вариаций есть здесь.

Боковой хвост, обвитый косичкой

Разнообразить боковой хвостик можно с помощью маленькой косички: достаточно обмотать ее вокруг основной части волос, и вот уже ваша шевелюра приручена и выглядит ухоженно. Прическа подойдет как для встречи в кафе, так и для обычной прогулки, а ее создание займет не больше 5 минут. Более подробные рекомендации можно найти тут.

Элегантная вечерняя прическа

Небольшой начес на затылке, высокий хвост, еще пара манипуляций — и вот вы уже обладательница роскошной вечерней прически, которая отлично подойдет для важного свидания, деловой встречи или любого другого особенного события. С подробными шагами можно ознакомиться по ссылке.

Коса доярки

Название, возможно, не самое привлекательное, но выглядит эта прическа очень мило. Чтобы ее сделать, нужно заплести стандартную, но пышную косу из трех крупных прядей, обернуть ее вокруг головы и закрепить. А чтобы прическа выглядела более современно, можно выпустить спереди и сзади небольшие пряди, которые помогут придать образу романтическую небрежность. Инструкция тут.

Коса обратного плетения в сочетании с пучком

Этот вариант подойдет тем, кто хочет заморочиться немного больше и на выходе получить что-то очень оригинальное и необычное. В данном примере использована французская коса, но прелесть этой прически заключается в том, что можно сделать и любую другую, например «рыбий хвост» — возможные варианты ограничиваются только вашей фантазией. Подробный фотоотчет о том, как проделать эту работу, находится здесь.

Небрежный кудрявый венок

Эта прическа очень популярна в интернете, только обычно все волосы собираются наверх, а в данном случае берется лишь часть, которая в конечном итоге выглядит как слегка небрежный воздушный венок. Для этого вам понадобятся всего лишь длинная резинка и буквально 2 минуты: именно столько времени это заняло у девушки в инструкции, которую вы можете посмотреть по ссылке.

Французская коса

Французские косы — это настоящая классика. Они очаровательно смотрятся как на длинных, так и на средних волосах, и при этом достаточно изысканны даже для официального случая. Создается такая коса с помощью все тех же трех прядей, но к ним также добавляются крупные пряди по бокам. Косу можно сделать как туго затянутую, так и свободную, а еще можно поэкспериментировать и использовать как все волосы, так и их часть. Инструкцию для новичков вы найдете здесь.

Боковая косичка-лесенка

Эта прическа — отличный вариант для стильных и дерзких. А делается она по принципу косички-водопада, только с той разницей, что «волны» верхней косы вплетаются в нижнюю косичку и завершаются колоском. На первый взгляд кажется, что пунктов в инструкции слишком много, но во время просмотра видео вы поймете, что создать это чудо можно буквально за 3 минуты и без особых усилий. Посмотреть инструкцию и видео можно тут.

Косичка «русалочка» в сочетании с укладкой а-ля Брижит Бардо