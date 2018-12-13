15 картин маслом, которые оценят даже те, кто далек от искусства

7

12

3.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого автора свой рецепт успеха. Например, Айя Триер (Aja Trier), американская художница, предпочитает взять немного Ван Гога, разбавить его современным кинематографом и добавить щепотку интернет-любимцев. Так рождаются ее картины, которые неизменно приводят в восторг гостей выставок и преданных подписчиков.

Редакция AdMe.ru делится с вами красочными работами Айи, с помощью которых, мы уверены, можно устроить себе настоящий сеанс цветотерапии.

1.

2.

В своих работах художница не только часто подражает характерной вангоговской технике, но и любит делать отсылки к знаменитой «Звездной ночи», вплетая ее мотив в различные сюжеты и зарисовки: от популярных «Корги» до иллюстрации к «Назад в будущее».

3.

Кто бы мог подумать, что сцена «Ты не пройдешь!» может выглядеть еще эпичнее, чем в кадре.

4.

Как-то пользователь Reddit попросил Айю создать картину по мотивам «Крика». Что ж, харизматичная кошка Лил Баб (Lil Bub) отлично дополнила это произведение искусства.

5.

Еще одна пушистая звезда интернета — Полковник Мяу — послужила для художницы источником вдохновения.

6.

«Мы встретились в очень странное время в моей жизни...» («Бойцовский клуб»)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Уже придумали, какая из картин идеально украсила бы вашу комнату? Поделитесь с нами — возможно, наши вкусы совпадают!