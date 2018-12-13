15 картин маслом, которые оценят даже те, кто далек от искусства
У каждого автора свой рецепт успеха. Например, Айя Триер (Aja Trier), американская художница, предпочитает взять немного Ван Гога, разбавить его современным кинематографом и добавить щепотку интернет-любимцев. Так рождаются ее картины, которые неизменно приводят в восторг гостей выставок и преданных подписчиков.
Редакция AdMe.ru делится с вами красочными работами Айи, с помощью которых, мы уверены, можно устроить себе настоящий сеанс цветотерапии.
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В своих работах художница не только часто подражает характерной вангоговской технике, но и любит делать отсылки к знаменитой «Звездной ночи», вплетая ее мотив в различные сюжеты и зарисовки: от популярных «Корги» до иллюстрации к «Назад в будущее».
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Кто бы мог подумать, что сцена «Ты не пройдешь!» может выглядеть еще эпичнее, чем в кадре.
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Как-то пользователь Reddit попросил Айю создать картину по мотивам «Крика». Что ж, харизматичная кошка Лил Баб (Lil Bub) отлично дополнила это произведение искусства.
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Еще одна пушистая звезда интернета — Полковник Мяу — послужила для художницы источником вдохновения.
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«Мы встретились в очень странное время в моей жизни...» («Бойцовский клуб»)
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Уже придумали, какая из картин идеально украсила бы вашу комнату? Поделитесь с нами — возможно, наши вкусы совпадают!
Фото на превью sagittariusgallery / Reddit