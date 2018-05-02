15 инстаграм-аккаунтов о еде, которые вызывают не только аппетит, но и прилив вдохновения

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Еда — одна из топовых тем, которой пользователи соцсетей посвящают свои посты и целые блоги. Если ваша лента уже полна хештегов #food_porn и суперполезных рецептов на все случаи жизни, мы предлагаем вам подборку особых инстаграм-аккаунтов о еде, авторы которых, без сомнения, нашли свой собственный стиль.

AdMe.ru перевернул инстаграм вверх дном, чтобы найти для вас самые оригинальные блоги от фанатов кулинарии.

1. Идеальное сочетание

«Сумка в тон обуви» — классическое правило гардероба, которому стараются следовать даже самые экстравагантные люди. А как насчет того, чтобы обуться в тон десерта? Французы издавна считаются законодателями моды, так что, возможно, парижский кондитер Таль Шпигель (Tal Spiegel) только что придумал новое правило этикета в одежде.

2. «Город грез Лулу»

«Город грез Лулу» — такое название для своего аккаунта выбрала немецкий кондитер Лулу. И в самом деле, кажется, что такие вкусняшки просто не могут существовать в мире обычных смертных: ими должны питаться исключительно диснеевские принцессы или какие-нибудь феи. Однако все эти десерты не только реальные, но еще и веганские, так что насладиться ими могут приверженцы любого стиля питания.

3. Кондитерcкий олимп

Если предыдущие сладости казались фантастическими, то торты Рената Агзамова и вовсе разорвали все границы реальности. Талантливый кондитер объединил под своим началом лучших кулинаров, флористов и декораторов, чтобы создавать поистине шедевральные десерты. А у вас поднялась бы рука отрезать кусочек такого торта?

4. Дочки-матери

Мы готовы биться об заклад, что Саманта Ли (Samantha Lee) не привыкла слышать от своих маленьких дочерей: «Фу-у-у, я не буду это есть!» Тут и взрослый придет в полный восторг, увидев на своей тарелке фуд-арт с любимыми героями. Сама креативная мама говорит, что любит создавать еду, которая рассказывает историю.

5. Еда, дети и большой город

В этом инстаграм-аккаунте Майк Чау собрал все, что он так любит: своих двух харизматичных детей, вкусную еду и кафе Нью-Йорка. Foodbabyny — это не только милый и чертовски забавный блог, еще он может послужить гидом по самым аппетитным заведениям Нью-Йорка.

6. Девушка, которая не может просто взять и съесть свою еду

«Весь фуд-арт составлен и съеден мной!» — заявляет в своем инстаграме Ида Скивенес, норвежский фотограф, которая плевала на правило «не играться с едой». Начала девушка свой творческий проект с серии «Завтраки», где она придумывала преимущественно оригинальные утренние тосты. Сейчас фотограф смело экспериментирует с едой на всей поверхности тарелки, неизменно веселя своих подписчиков.

7. Девушка, которая «съедает» мир

Мелисса Хай никогда не устанет делать две вещи: путешествовать и есть. Каждый раз, оказавшись в новом месте, она пробует что-нибудь из локальной кухни, фотографируя блюдо на фоне какой-либо достопримечательности. Ее блог будет интересно почитать и охотникам за туристическими маршрутами, и любителям вкусно поесть.

8. Безупречная гладь

Как и в случае со многими другими талантливыми кулинарами, все началось с простого увлечения «для себя» и любви к сладкому. Кажется, в торты Ольги Носковой можно смотреться, как в зеркало: теперь ее глянцевые глазированные десерты находят столько поклонников в России и за границей, что девушка едва успевает отвечать на заявки.

9. Сахарный Король

Кондитер из Китая Чжоу Йи (Zhou Yi) по прозвищу Сахарный Король создает утонченные «фарфоровые» фигурки из марципана, теста и помадки. Являясь одним из лучших кондитеров в мире, Чжоу украшает свои работы множеством деталей, воспевая традиционные китайские элементы и орнаменты. Кажется, такие вкусности легче превратить в коллецию кукол, чем решиться разрезать на кусочки.

10. Чудо-юдо рыба-кит

«Все страньше и страньше», — наверняка сказала бы Алиса, увидев это мороженое. Оно действительно выглядело бы более уместно в Стране чудес, нежели в Нью-Йорке, однако местные жители уже успели всей душой полюбить необычное мороженое. Строго говоря, тайяки — это традиционное японское печенье в форме рыбки; теперь же так называется и форма рожков, в которых мороженое смотрится как-то особенно стильно.

11. Женщины & виски

Это сообщество по интересам возникло в Нью-Йорке в 2010 году, и возглавили его дамы, искренне не разделяющие стереотип о напитках мужских и женских. С тех пор они успели доказать, что леди могут разбираться в виски не хуже сильного пола, а рецепты их изящных коктейлей пришлись по вкусу даже французскому изданию Saveur.

12. Коктейли & котики

«Заходите за выпивкой, оставайтесь ради котиков!» — призывает Чед Кумбс каждого, кто заглядывает на его страничку в инстаграме. Кстати, котики здесь отнюдь не милые шерстяные комочки, а очень элегантная составляющая настоящего мужского блога о коктейлях. Благородные тона, минимум деталей и приглушенный свет — Чед знает, как сосредоточить ваше внимание на главном.

13. Криспомания

Под псевдонимом Мистер Крисп, как ни странно, скрывается девушка по имени Джессика, которая одержима страстью к воздушным криспам. Она делает из них буквально все и искренне считает, что ни одно блюдо, кроме пиццы, не проиграет, если добавить к нему немного криспов. Джессика готовит воздушные рисовые вкусности на заказ и ради собственного удовольствия.

14. Вкусная цветотерапия

Бриттани Райт (Brittany Wright) ведет такой сочный инстаграм, что идея отправиться на рынок за свежими овощами и фруктами кажется невероятно соблазнительной. Аккаунт Бриттани — стопроцентный способ достигнуть нирваны для всех перфекционистов, эстетов и гурманов. Ее композиции минималистичны, просты и составлены с безупречным вкусом.

15. Сладкая геометрия

Что случится, если архитектурный дизайнер уйдет в декрет? В случае Динары Касько, например, появится новое хобби, которое принесет мировую известность. Свою идеально геометрическую выпечку она создает, придумывая причудливые формы и распечатывая их на 3D-принтере. При составлении дизайна десерта Динара руководствуется в первую очередь архитектурными принципами.

Мы уверены, что вы уже нашли своего фаворита в этой подборке. Признавайтесь, на чье творчество уже подписались?