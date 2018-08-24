15 полезных гаджетов, которые стоит завести на своей кухне
Удобство и польза — главные принципы, которыми руководствуются при создании современных гаджетов для кухни. Со штуковинами, которые представлены в этой статье, приготовление пищи перестанет быть рутинным делом и принесет вам только удовольствие.
AdMe.ru собрал полезные и недорогие товары с AliExpress, которые наверняка помогут облегчить кухонный быт.
1. Набор силиконовых крышек
Купить за 401,56.
2. Держатель пакетов для мусора
Купить за 104,97.
3. Силиконовый мешок для теста
Купить за 413,54.
4. Кисточка-дозатор для масла
Купить за 83,84.
5. Мельница для сыра
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6. Мультифункциональная бутылка
Купить за 424,81.
7. Мешок для запекания картофеля за 4 минуты
Купить за 102,16.
8. Соусницы с креплением для тарелок
Купить за 107,09.
9. Тарелка-непроливайка для детей
Купить за 302,93.
10. Нож для спиральной нарезки овощей
Купить за 92,29.
11. Воронка с креплениями для слива воды и многого другого
Купить за 164,85.
12. Сшиватель упаковок с горлышком
Купить за 78,20.
13. Магнитный таймер на холодильник или плиту
Купить за 675,61.
14. Крышка-невыкипайка
Купить за 690,40.
Бонус: дуршлаг с выдвигающимися ручками
Купить за 1 135,64.
Какие гаджеты из этого списка вам бы непременно хотелось себе?
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