15 фото, которые доказывают, что стандарты женской красоты окончательно вышли из-под контроля

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Исследователи Ливерпульского университета утверждают, что магазинные манекены устанавливают в головах девушек нереалистичные стандарты, которые приводят к расстройствам пищевого поведения и заниженной самооценке. Что ж, в этом действительно есть разумное зерно. Однако некоторые маркетологи в погоне за вниманием покупателей перешли даже эту тонкую грань — некоторые намеренно, некоторые случайно. В итоге пользователи стали делиться в сети подобными маразматическими творениями, иронизировать над ними и устроили целый флешмоб.