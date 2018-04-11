15 фото, которые доказывают, что стандарты женской красоты окончательно вышли из-под контроля

Исследователи Ливерпульского университета утверждают, что магазинные манекены устанавливают в головах девушек нереалистичные стандарты, которые приводят к расстройствам пищевого поведения и заниженной самооценке. Что ж, в этом действительно есть разумное зерно. Однако некоторые маркетологи в погоне за вниманием покупателей перешли даже эту тонкую грань — некоторые намеренно, некоторые случайно. В итоге пользователи стали делиться в сети подобными маразматическими творениями, иронизировать над ними и устроили целый флешмоб.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на не очень удачные итоги творческого полета мысли дизайнеров. Только предупреждаем: скорее всего, они вызовут у вас приступ неконтролируемого хохота.

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Фото на превью gary from teen mom / twitter

6 На склад!
7 Комментарии
  • 11 апреля 2018
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