15+ фактов о китайском кутюрье, чье платье произвело эффект разорвавшейся бомбы

В 2015 году мир высокой моды покорила еще одна звезда. Тогда 48-летняя Го Пэй, о которой мало кто знал за пределами Китая, в одночасье стала известным на весь мир кутюрье. Все дело в том, что платье ее дизайна надела Рианна, да еще и не абы куда, а на Met Gala.