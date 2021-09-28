15+ фактов о китайском кутюрье, чье платье произвело эффект разорвавшейся бомбы
В 2015 году мир высокой моды покорила еще одна звезда. Тогда 48-летняя Го Пэй, о которой мало кто знал за пределами Китая, в одночасье стала известным на весь мир кутюрье. Все дело в том, что платье ее дизайна надела Рианна, да еще и не абы куда, а на Met Gala.
Мы в AdMe.ru обожаем мир моды и с удовольствием окунулись в подробности непростой биографии женщины, создающей уникальные и стильные платья.
- Модельер родилась в Пекине. В интервью Forbes женщина рассказала, что полюбила шитье в возрасте 2 лет. С самого детства она помогала своей слабовидящей матери с рукоделием, заправляя нитки в иголку или проверяя прямоту строчки.
- Понятия моды в Китае в то время не существовало. В ходу была непритязательная одежда простого кроя, без излишеств. Го же, напротив, рисовала свободные, пышные платья. По всей видимости, ее эскизы не нравились отцу. Девушка призналась, что, находя рисунки, он выбрасывал их.
- Когда Го немного усовершенствовала платья, подаренные матерью, на нее в школе накинулись с обвинениями.
- Но девушке повезло. Когда она чуть-чуть повзрослела, в Китае как раз стали возникать зачатки моды, открывались фабрики. На одну из таких и пошла учиться Го, предварительно окончив факультет моды, который в этой стране тоже появился не так давно.
- Проработав на фабрике несколько лет, модельер узнала все тонкости производства и отправилась открывать свою собственную мастерскую. В интервью дизайнер рассказывает, что никогда не стремилась к мировой славе. «Я не слежу за трендами и не пытаюсь конкурировать ни с кем. Все, что я делаю, проистекает из моей страсти и моей любви к дизайну», — говорит она.
- Вышивка — это страсть Пэй и визитная карточка бренда. «Это всегда сложно, поэтому я каждый раз хочу сделать работу еще лучше. Хочу попробовать все виды материалов, хочу, чтобы бабочки, которых мы вышиваем, могли летать».
- В начале 2000-х Го Пэй получила один из первых крупных заказов: она создавала эскизы для летних Олимпийских игр 2008 года, а также различных фестивалей. Именно она создала платье знаменитой китайской певицы Сун Цзуйин. На изготовление платья ушло 2 недели и 200 тыс. кристаллов Swarovski.
- Ее первая коллекция «Тысяча и две ночи» была продемонстрирована широкой публике в 2009 году во время Китайской недели моды и произвела фурор.
- Карьера Го пошла в гору. Модельер работала художником по костюмам в фильме «Царь обезьян». Все платья Го отшиваются вручную, на что уходит немало времени.
- Но всемирную известность Го получила после того, как ее платье надела Рианна. Певица подбирала наряд для Met Gala 2015 года и наткнулась на работу Го Пэй. Желтое платье с мехом и круглым подолом создавалось более 2 лет. В итоге оно весило больше 25 кг.
- Рианна появилась на красной дорожке вместе со свитой из 3 человек: помощники держали гигантский шлейф платья. Сама Го выражала сомнения, сможет ли Рианна выдержать такой груз, но певица выглядела шикарно.
- «Когда я увидела ее на ковровой дорожке, забеспокоилась о том, что ей будет слишком тяжело и душно. Я шла впереди нее на расстоянии. И когда она вошла в здание и поднялась на сцену, я услышала аплодисменты и поняла, что это успех. Ее уверенность в себе и яркость добавили платью еще больше смысла», — рассказывает Го.
- Платье Рианны недоброжелатели сравнили с омлетом. На это дизайнер ответила, что в Китае такие слова восприняли бы как комплимент, так как в ее стране люди любят поесть и видят прямую взаимосвязь между хорошей едой и хорошей жизнью.
- Именно после триумфального выхода Рианны на китайского дизайнера обратил внимание весь мир. Начались бесконечные интервью, Го приглашали к сотрудничеству мировые бренды. В том же году прошла ее первая выставка в Париже. В 2016 году журнал Time включил Го в сотню самых влиятельных людей.
- В многочисленных интервью дизайнер упоминает о своей бабушке. Она называет ее своим источником вдохновения. Бабушка Го лишилась своей красивой одежды, но любила рассказывать о ней по ночам, вместо сказок. «Хотя я никогда не видела этой одежды, я считаю, что это самые красивые вещи в мире. Ее рассказы оказали на меня огромное влияние».
- В своих работах модельер часто использует желтый цвет. На вопрос о том, почему она это делает, Го ответила, что в детстве она часто просила желтое платье, но ей отказывали: в то время желтый считался цветом царей. «Для меня это символ королевской роскоши и величия», — говорит она.
- Огромное значение дизайнер уделяет национальным традициям, а названия коллекций — «Фарфоровые платья», «История дракона» — напоминают о величественной цивилизации Древнего Китая. Одной из визитных карточек творчества Го Пэй стала вышивка, основанная на работах китайских мастеров династии Цин.
- На 2022 год запланирована крупная выставка Го Пэй в Почетном легионе в Сан-Франциско. Мастерская модельера теперь находится в Париже, что открывает для компании невероятные возможности.
Какие платья Го Пэй вам понравились больше всего? Как думаете, вы смогли бы, как Рианна, ходить в платье, которое весит 25 кг?
Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News
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