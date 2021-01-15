15 эффектных преображений, которые доказывают, что любая женщина может выглядеть как голливудская знаменитость

Шоу «Перезагрузка» — популярный проект о преображениях. На эту передачу приходят девушки, которые мечтают о новой жизни. В эфире над их внешностью колдует российский парикмахер и имиджмейкер Евгений Жук, а также косметологи, стоматологи, хирурги, визажист и стилист. В результате некоторых героинь шоу после «перезагрузки» сложно узнать.

AdMe.ru всегда интересно наблюдать за подобными трансформациями, поэтому мы обратили внимание на новые фото «до» и «после».

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Бонус: у Евгения Жука есть своя студия красоты. В ней, в отличие от «Перезагрузки», женщинам предлагают только новую прическу и макияж. Но и этого достаточно, чтобы подарить клиенткам новый имидж