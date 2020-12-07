15+ доказательств того, что мужская квартира может быть уютной. Особенно если у хозяина руки растут из того места

Считается, что уют в доме способна создать только женщина, а одинокий мужчина до конца дней своих обречен жить в квартире, заполненной мусором и грязными носками. Однако на деле это утверждение стало дремучим стереотипом, от которого поскорее надо избавиться.

И AdMe.ru нашел 17 тому доказательств.

1. «Первое жилье, которым я действительно горжусь»

2. «У меня никогда не было своей комнаты и даже собственной кровати. Съехал. В первую очередь купил постель»

3. «Недавно овдовел. Заполняю пустоту в душе растениями и велосипедами»

4. «Съезжая, бывшая забрала диван. И я наконец купил себе такой, какой всегда хотел»

5. «Сам сделал кофейный столик, столик для растений позади дивана и рейлинг для цветов. Еще оконные рамы покрасил в черный, чтобы выглядело все драматичнее»

6. «Потратил несколько недель на декорирование гостиной»

7. «Переделал спальню после того, как девушка съехала и забрала с собой все вещи. Осталось купить только каркас для кровати»

8. «Наконец-то закончил оформление рабочего места в новой квартире»

9. «Мы с папой сделали летающую кровать»

10. «У жены был роман с тренером в спортзале. Продали дом, развелись. Теперь живу в однушке. Временно»

11. «Я годы жил в подвале, заросшем плесенью. Еще и с жуткими соседями. Теперь у меня есть собственное жилье»

12. «Недавно стал холостяком и нехило вложился в ремонт своей квартиры. Счастлив»

13. «Съехал от девушки и сделал себе крутейшую гостиную»

14. «Превратили верхний этаж склада в приличное жилье для 4 холостяков»

15. «После развода остался совсем без мебели. И вот наконец у меня появилась квартира. Моя. Личная»

16. «Мой маленький храм»

17. «Первое жилье. С ремонтом еще не покончено, но хоть котик радуется»