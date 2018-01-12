15 дизайнерских решений, которые вызывают смех и слезы одновременно

Как же много в этом мире того, что не поддается логическому объяснению! Или это результат безалаберности или злого умысла? А может, просто кому-то кажется, что так и надо? В любом случае благодаря таким горе-дизайнерам на свет появляются настоящие «шедевры» — как те, которые мы хотим вам показать.

AdMe.ru предлагает посмотреть подборку абсурдных решений дизайнеров и посмеяться вместе.

15. Интересно, дизайнер когда-нибудь видел компас?

14. Отличное решение для тех, кто не хочет расставаться с партнером ни на минуту

13. Секундочку, а где Европа?

12. Главное — не перепутать!

11. Один вопрос: зачем?

10. Вот о таких ситуациях надо думать, когда создаешь наружную рекламу для транспорта

9. Миленькая булавочка, правда?

8. Такие майки лучше носить только парням, конечно

7. Раскраска для очень ленивых

6. Когда разница в 1 % огромна

5. Вид этой фигурки сзади заставляет почувствовать себя неуютно

4. Безопасность превыше всего!

3. Лучше бы я пил чай с плавающей заваркой

2. Интересно, тут ошиблись те, кто ставил столб, или те, кто клеил наклейку?

1. Я художник, я так вижу

16 На склад!
2 Комментарии
  • 12 января 2018
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  • 21430

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