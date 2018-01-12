15 дизайнерских решений, которые вызывают смех и слезы одновременно
Как же много в этом мире того, что не поддается логическому объяснению! Или это результат безалаберности или злого умысла? А может, просто кому-то кажется, что так и надо? В любом случае благодаря таким горе-дизайнерам на свет появляются настоящие «шедевры» — как те, которые мы хотим вам показать.
AdMe.ru предлагает посмотреть подборку абсурдных решений дизайнеров и посмеяться вместе.
15. Интересно, дизайнер когда-нибудь видел компас?
14. Отличное решение для тех, кто не хочет расставаться с партнером ни на минуту
13. Секундочку, а где Европа?
12. Главное — не перепутать!
11. Один вопрос: зачем?
10. Вот о таких ситуациях надо думать, когда создаешь наружную рекламу для транспорта
9. Миленькая булавочка, правда?
8. Такие майки лучше носить только парням, конечно
7. Раскраска для очень ленивых
6. Когда разница в 1 % огромна
5. Вид этой фигурки сзади заставляет почувствовать себя неуютно
4. Безопасность превыше всего!
3. Лучше бы я пил чай с плавающей заваркой
2. Интересно, тут ошиблись те, кто ставил столб, или те, кто клеил наклейку?
1. Я художник, я так вижу
Фото на превью MeatballPeanuts / reddit, Desconhecidos.Fatos / facebook