15+ дизайнерских промахов, после которых плакать уже поздно

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Всем хочется жить в квартире или гостинице с отличным ремонтом, чтобы дизайн был продуманным и удобным, ну или хотя бы не вредил. Увы, герои нашей подборки столкнулись с вопиющими ошибками в отделке и проектировании, с которыми невозможно смириться. Например, когда в туалете некуда деть ноги, и многими другими.

Мы в AdMe.ru продолжаем публиковать провалы дизайнеров, ведь предупрежден — значит вооружен. А в бонусе мы припасли для вас фееричное фиаско.

Простите, а куда деть ноги?

Кто размещает ослепительно яркий прожектор прямо за окном гостиничного номера?

Хмм, а дверь мужского туалета в 3 раза шире

«Леди».

«Это уборная в доме моего папы. Она такая маленькая, что в потолке пришлось проделать люк»

«Я потратил 15 минут на поиски розетки в своем гостиничном номере»

Эта вилка включается в розетку точно напротив душа

«Это единственный ящик на моей кухне»

Кран явно маловат для этой раковины

А почему нельзя было сделать все двери одинаковыми?

«Отличный» дизайн для лампы в ванной комнате

«Мой отец думал, что эта модная раковина идеально подойдет. Удачи ему в использовании этой розетки»

«Видел эту жуткую ванную в квартире, сдающейся в аренду»

Вы должны зайти за дверь, чтобы включить свет

Эта лестница не для высоких людей

Вы не можете открыть дверь, не потянув за ручку, даже если дверь уже открыта

Лестница, заблокированная перилами

Не самое лучшее место для телевизора

«Наша новейшая „современная“ раковина абсолютно плоская, поэтому вода из нее не сливается как надо»

«Зеркало в ванной в спортзале моего жилого комплекса»

Бонус: вы либо промочите обувь, либо будете делать упражнения, чтобы пересечь этот мост