15 дизайнерских ошибок, которые сделали предметы непригодными к использованию
Один из главных принципов дизайна — простота и удобство использования. Но, похоже, есть дизайнеры, которые не желают следовать правилам и имеют собственные идеи. Например, вроде такой: как сделать вещь, которой никто не сможет пользоваться?
AdMe.ru представляет вам 15 дизайнерских провалов, глядя на которые вы содрогнетесь от непрактичности и абсурда.
1. «Лестница в виде рыбьих чешуек в бабушкином доме»
2. «Скамейку с двумя спинками, но без сиденья я увидел на прогулке»
3. «Крошечный подлокотник, который у меня был в полете»
4. Этот дверной ограничитель не справился с единственной возложенной на него функцией
5. Для машин, которые едут по стенам
6. Кажется, тут что-то не так
7. Ступеньки к ступенькам
8. Эта банка фанты, похоже, из Австралии
9. Нам очень нравится такой дизайн
10. «В доме, в который я переезжаю, парень закрасил выключатель»
11. «Пожалуй, я воспользуюсь другой дверью»
12. «Кабинка в туалете моей школы»
13. Медведь и медведь, правильно?
Надпись над входом: «Сад панд». На логотипе изображен коала.
14. Не самая приятная горка для вашего позвоночника
15. Столярные работы слишком утомительны
Вы когда-нибудь встречали предметы с сомнительным дизайном? Покажите нам их фотографии.
Фото на превью Willdowilldowilldo / Reddit, BumperTABBY21 / Reddit
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