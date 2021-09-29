15 дизайнерских ошибок, которые сделали предметы непригодными к использованию

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Один из главных принципов дизайна — простота и удобство использования. Но, похоже, есть дизайнеры, которые не желают следовать правилам и имеют собственные идеи. Например, вроде такой: как сделать вещь, которой никто не сможет пользоваться?

AdMe.ru представляет вам 15 дизайнерских провалов, глядя на которые вы содрогнетесь от непрактичности и абсурда.

1. «Лестница в виде рыбьих чешуек в бабушкином доме»

2. «Скамейку с двумя спинками, но без сиденья я увидел на прогулке»

3. «Крошечный подлокотник, который у меня был в полете»

4. Этот дверной ограничитель не справился с единственной возложенной на него функцией

5. Для машин, которые едут по стенам

6. Кажется, тут что-то не так

7. Ступеньки к ступенькам

8. Эта банка фанты, похоже, из Австралии

9. Нам очень нравится такой дизайн

10. «В доме, в который я переезжаю, парень закрасил выключатель»

11. «Пожалуй, я воспользуюсь другой дверью»

12. «Кабинка в туалете моей школы»

13. Медведь и медведь, правильно?

Надпись над входом: «Сад панд». На логотипе изображен коала.

14. Не самая приятная горка для вашего позвоночника

15. Столярные работы слишком утомительны