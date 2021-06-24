15+ девушек поняли, что необязательно делать пластическую операцию, чтобы улучшить внешность. Достаточно разобраться с бровями

Многие девушки с улыбкой вспоминают первые попытки выщипать брови. И если одним повезло сразу найти подходящую форму, то другие годами ходят с «ниточками» или причудливыми зигзагами на лице. Хорошо, что большинство представительниц второй категории с возрастом тоже приходят к гармонии со своей внешностью.

В этом убедились героини новой подборки AdMe.ru. Каждой из них пришлось исправлять ошибки молодости. Кстати, не только девушки думают о том, как улучшить форму бровей. Дочитайте статью до конца, чтобы увидеть, как с этим заданием справился мужчина.

1. «Первое фото — 2013 года. И тогда никто не сказал, насколько тонкими были мои брови!»

Если честно, в молодости у меня были такие же брови. И у моих подруг тоже. Мы все думали, что выглядим хорошо. © norasmom15 / Reddit

2. «Ого, я действительно выходила из дому в таком виде?»

3. «Потребовались годы, чтобы исправить то, что я натворила во время учебы в школе»

4. «Я в 13 лет и в 21 год. Мои брови еще не идеальны, но мне нравится направление, в котором я двигаюсь»

5. «2014-й и 2019 год. Я должна была послушать, когда мне говорили, что с такими бровями я выгляжу как Мистер Бин»

6. «У меня тоже были ужасные брови»

7. «Доказываю, что чудеса случаются. Мои фото в 22 года и в 28 лет»

8. «Я в 19 и в 25 лет. Хорошо, что мои брови отрасли. О чем я тогда думала?»

9. «Спасибо друзьям, которые были честны со мной и сказали, что мои брови выглядят ужасно»

10. «Я прошла долгий путь»

На 1-м фото вы напоминаете диснеевского злодея, на 2-м — диснеевскую принцессу. © l_*_GRAPES / Reddit

11. «Мои брови несовершенны, но это куда лучше, чем то, что было»

12. «На 1-м фото мне 18 лет, на 2-м — 27»

13. «Мои брови были то слишком тонкими, то слишком широкими. Сейчас они такие как нужно»

14. Еще одна эволюция

15. «Думаю, у меня получилось исправить брови за 10 лет»

16. Потребовалось 3 года, чтобы они отрасли

17. «Мои брови выглядели весьма сомнительно»

Бонус: «Друг, который вместе со своей женой владеет несколькими косметическими салонами, уговаривал меня воспользоваться своими услугами и исправить брови. Сегодня я согласился»