15+ девушек доказали, что с удачным макияжем никакой фотошоп не нужен

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Многие девушки ни за что не опубликуют в социальных сетях снимки без фильтров. Они делают кожу ровнее, взгляд выразительнее, а образ ярче. Но такого же эффекта можно добиться благодаря умелому мейкапу.

Именно ему отдали предпочтение героини новой подборки от AdMe.ru. Согласитесь, каждой из них удалось спрятать свои недостатки и подчеркнуть достоинства.

1. «Сила макияжа»

2. «Мейкап дарит мне уверенность в себе»

3. До и после

4. «Мой гламурный образ»

5. «Собираюсь на выпускной. Я думаю, у меня получился отличный макияж»

6. «Подготовилась к фотосессии»

7. «Образ на каждый день»

8. «Так я выглядела на защите диссертации»

9. «На этот макияж меня вдохновило клубничное пирожное»

10. Мейкап, который выглядит как лицо без косметики

11. «Мне понадобилось всего 10 минут»

12. «Собираюсь на день рождения»

13. «Так я крашусь каждый день»

14. «Как же я люблю макияж»

15. Естественный мейкап

16. «Вот на что способен консилер»

17. Когда нужно только подчеркнуть природную красоту