15+ девушек доказали, что необязательно покупать свадебное платье за целое состояние, чтобы выглядеть сногсшибательно

Некоторые дизайнерские свадебные платья стоят несколько тысяч долларов, но далеко не все девушки готовы потратить такую внушительную сумму на наряд на один вечер. Большинство выбирает более демократичные варианты. А самые экономные невесты предпочитают покупать одежду со вторых рук и не стесняются искать образ своей мечты в секонд-хенде.

Взглянув на их находки, мы в AdMe.ru убедились, что отличное платье можно приобрести и за копейки.

1. «Винтажный наряд за $ 1. Жаль, у меня нет жениха»

2. «В июле я буду выходить замуж в этом кружевном платье за $ 40»

3. Платья от Vera Wang стоят $ 7 500–23 000, этой девушке удалось урвать наряд от модного бренда за $ 65

4. «Влюбилась в это винтажное платье за $ 12,50. Теперь думаю: продать его или сохранить для своей свадьбы в будущем?»

5. «Нашла наряд своей мечты за $ 15»

6. «Не могла не купить это удивительное платье за £ 20»

7. Эта девушка потратила всего $ 12

8. «Это платье стоило € 29. Хоть у меня и не будет свадьбы в ближайшем будущем, жалею, что не купила эту красоту»

9. «Смотрела на это платье месяцы и наконец купила за $ 10»

10. «Новый такой наряд стоит $ 1 400, я заплатила $ 37,49»

11. «Нашла платье 1940-х годов за 75 центов. Не представляю, что с ним делать, но не могла уйти без этой покупки»

12. «Потенциальный наряд на свадьбу за $ 25»

13. «Леди, которая работает в секонд-хенде, продала мне это платье за £ 50 вместо 100»

14. «Наряд мечты за $ 40»

15. «Зашла в магазин, потому что мне нужно было сходить в туалет, а в итоге купила себе свадебное платье за $ 7,50»

16. «Фотографии даже близко не передают красоты этой покупки за $ 20»

17. «Купила это свадебное платье за $ 2. Кто-нибудь, женитесь на мне»