15 деталей в интерьере, из-за которых наш дом выглядит старомодным, а мы не можем понять, в чем же дело

Каждый из нас стремится сделать свой дом уютным гнездышком, куда всегда хочется вернуться. Однако мало кто обладает специальными знаниями, чтобы обустроить жилье комфортно, современно и по возможности так, чтобы интерьер выглядел актуально не один год.

Нам в AdMe.ru, конечно же, нравятся работы дизайнеров-профессионалов, но мы понимаем, что не у каждого есть возможность заказать готовое решение. Однако никто не может нам запретить рассматривать интерьеры и находить фишки, которые помогут сделать наш дом стильным и современным.

Мебельные гарнитуры в едином стиле

Мы привыкли, что мебель обычно продается наборами, например диван и 2 кресла того же цвета или тумба под телевизор, комод и полки в одной гамме. Однако теперь все это выглядит скучным и слишком предсказуемым. Поэтому если вам хочется оживить интерьер, то вполне допустимо купить диван спокойного оттенка в тон к стенам и разбавить это «спокойствие» креслом яркого цвета, которое может сочетаться с мелким декором.

Кухня яркого цвета или «под дерево»

Деревянные фасады кухонь были популярны в 80-х и 90-х годах, однако уже давно вышли из моды. Не первый год в тренде однотонные шкафы, предпочтительно белых и серых оттенков. Поэтому, если хочется сделать интерьер более современным, можно подумать о том, чтобы сменить или покрасить фасады (при условии что в целом имеющийся кухонный гарнитур вас вполне устраивает). Или же подойти к вопросу радикально и купить новую кухню.

Люстра как основной источник света

Мы привыкли, что комната освещается люстрой и максимум, что еще может быть в ней, — это небольшой светильник возле дивана. Однако в современном интерьере освещение играет куда более значительную роль, чем раньше, и при этом люстра давно перестала быть в нем главным элементом. Теперь в помещении может быть несколько источников света, причем совсем необязательно, чтобы они были в одном стиле. Люстра же становится просто еще одним элементом декора и ничем больше.

Одинаковые текстуры дерева

В оформлении интерьера очень часто используется текстура дуба. Дубовая паркетная доска, двери и плитка того же типа — наш глаз давно привык к этому, и со временем такого рода ансамбли начинают казаться слишком консервативными. Дизайнеры советуют сочетать разные типы дерева, чтобы интерьер стал более стильным и запоминающимся. Дубовый паркет будет отлично гармонировать с ореховыми и ясеневыми перегородками или мебелью.

Ламинированные столешницы

Ламинированная столешница — наиболее доступный и удобный вариант, особенно если вы не готовы к серьезным затратам. Однако посмотрим правде в глаза: их время прошло. Сейчас гораздо более актуальны натуральные материалы, например камень. Но это не самый дешевый вариант, и позволить себе такую роскошь могут далеко не все. К счастью, тут на выручку приходят варианты из искусственного камня и даже из дерева — стоят намного дешевле, но выглядят при этом более чем достойно.

Линолеум

Это напольное покрытие долгое время было популярным благодаря невысокой стоимости и легкой укладке. Однако постепенно линолеум уходит в прошлое — теперь его можно увидеть в основном в учреждениях. В квартире же гораздо актуальнее будет смотреться даже самый недорогой ламинат, тем более что цены на него уже давно стали достаточно разумными, а прослужить он может дольше.

Бордюр на обоях и плитке

Раньше считалось отдельным шиком сделать цветной бордюр на стыке стены и потолка, чтобы обозначить границу. Таким же образом осуществлялось зонирование между нижней и верхней частью стены. Например, если низ планировалось сделать темным, а верх — светлым. Однако этот элемент дизайна давно почил в 90-х. Теперь, чтобы сделать интерьер современным, нужно прилагать гораздо меньше усилий: достаточно просто покрасить все стены в один цвет (или наклеить однотонные обои) и выделить одну акцентную. Причем акцент можно сделать как с помощью краски насыщенного цвета, так и наклеив яркие обои с нестандартным рисунком.

Невысокие двери

Стандартные двери имеют высоту 2 метра. И для комфортного существования этого вполне достаточно. Однако если сделать дверь на 20–30 см выше, то она будет смотреться намного выигрышнее, так как визуально увеличит высоту помещения. В современных интерьерах такой способ используется все чаще, и нельзя не отметить, что, как бы ни менялась мода, больше пространства никогда не будет лишним. Разумеется, не всегда есть возможность заменить все двери в доме. Для таких случаев существуют специальные панели, которые крепятся над дверным проемом и так же визуально увеличивают высоту потолка.

Швы между плиткой

Самый надежный способ понять, когда был ремонт в вашем доме, — это зайти в ванную. Ассортимент магазинов плитки очень четко следует основным веяниям, тем самым подсказывая потенциальному покупателю, что сейчас в тренде. Однако мода меняется, а делать ремонт в ванной каждые 5 лет не каждому под силу. Поэтому лучше всего потратиться один раз, но на те материалы, которые будут актуальными много лет, например на плитку из натурального камня — он практически не выходит из моды и всегда смотрится выигрышно. Если же это слишком затратный вариант, то можно подыскать однотонную плитку, похожую на искусственный камень.

Фактурная штукатурка

Волны, узоры и цветы на стенах, выполненные с помощью фактурной штукатурки — это, безусловно, большой труд мастера и немалые затраты заказчика. Однако факт остается фактом: столь ярко выраженные элементы дизайна в моде держатся недолго. В отличие от стен. И если в 2000-х фактурные стены казались роскошью, то сейчас они вызывают только улыбку. Опять же, в вопросе оформления стен лучше стремиться к простоте и естественности: кирпичная кладка, деревянные панели, просто ровно покрашенные стены, в конце концов.

Много мелких фотографий на стенах

Это раньше было принято украшать стены фотографиями, повествующими о ваших жизненных этапах и достижениях. Сейчас в интерьере актуальны более крупные образы. Лучше повесить на стену одно большое полотно, чем десяток мелких фоток, которые никто толком не увидит. Также это может быть композиция из нескольких полотен, но в любом случае они должны быть больше спичечного коробка. При этом необязательно вешать традиционную репродукцию картины известного художника — оригинально будет смотреться детский рисунок в красивой рамке или картина художника-любителя. Главное, чтобы она отражала внутренний мир хозяев.

Некоторые виды домашних цветов

Невероятно, но факт: домашние растения тоже могут быть в тренде или устареть. Казалось бы, что уж взять от цветов? Однако задумайтесь: ведь у многих традесканция или папоротник ассоциируется с бабушкиной квартирой, поликлиникой или школой. Итак, забудьте о плюще дома (высадите его лучше на улице под домом) — массивные растения с округлыми крупными листьями куда лучше подойдут для современной квартиры.

Кружевной тюль

Тюль с самыми разнообразными цветами можно было видеть в каждом окне еще 5–10 лет назад. Однако сейчас его место захватывает простой тюль без узоров. Причем дизайнеры отдают предпочтение натуральным материалам, например льну, причем желательно естественных оттенков. Помимо льна в тренде также занавески из бамбука. Особенно актуален однотонный тюль: он прекрасно вписывается в любой стиль.

Стены, полностью обитые деревом

Если вы не живете в деревянном доме, то чрезмерную внутреннюю отделку деревянными панелями пора бы сменить. Материал стен, дверей и потолка не должен быть одинаковым — такая отделка давит и делает интерьер мрачным. Вполне достаточно вставок из дерева на одной из стен или декоративных перегородок — это придаст помещению уют и сделает его стильным и более современным.

Декор из ракушек

Одно время памятные вещицы с отдыха у моря украшали полки, журнальные столики и стены наших домов: большие экзотические раковины, морские звезды в рамках на стене и даже стеклянные миски, наполненные мелкими ракушками, — все это мы с удовольствием привозили домой и старались разнообразить им интерьер. Однако теперь считается, что место всего этого великолепия исключительно на пляже.