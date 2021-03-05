15 человек случайно заглянули внутрь обычных вещей и наткнулись на большой сюрприз

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Наверное, все в детстве специально ломали какую-нибудь вещь, чтобы посмотреть, что находится внутри. Наше любопытство с годами не проходит, поэтому мы частенько разбираем какую-то непонятную штуку, чтобы узнать, что же там спрятано от наших глаз.

Мы в AdMe.ru вооружились отверткой, молотком и плоскогубцами, чтобы рассмотреть изнанку совершенно обычных предметов.

1. Вот что спрятано в неваляшке

2. Внутри стандартного офисного диспенсера для клейкой ленты — цемент

3. «Я уронил большую батарейку и обнаружил, что в ней просто 6 батареек меньшего размера»

4. Содержимое трансформатора весом более 270 т

5. Если вы еще не видели инженерный калькулятор изнутри, то смотрите

6. Так выглядят внутренности бензонасоса на заправке

7. Гель для бритья на самом деле находится внутри пакета, который помещается в жестяной банке

8. В кухонной зажигалке прячется обычная зажигалка

9. «Разрезал веревку, а внутри нее оказался переработанный подгузник»

10. Содержимое пульта от телевизора

11. Это срез сосновой шишки

12. «Гитара изнутри выглядит как квартира, которую я не могу себе позволить»

13. Кажется, производители капсул для кофемашин немного хитрят

14. Конфетти, аккуратно уложенное внутри хлопушки

15. Вот что происходит с водопроводными трубами, если их не менять 40 лет