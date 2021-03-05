15 человек случайно заглянули внутрь обычных вещей и наткнулись на большой сюрприз
Наверное, все в детстве специально ломали какую-нибудь вещь, чтобы посмотреть, что находится внутри. Наше любопытство с годами не проходит, поэтому мы частенько разбираем какую-то непонятную штуку, чтобы узнать, что же там спрятано от наших глаз.
Мы в AdMe.ru вооружились отверткой, молотком и плоскогубцами, чтобы рассмотреть изнанку совершенно обычных предметов.
1. Вот что спрятано в неваляшке
2. Внутри стандартного офисного диспенсера для клейкой ленты — цемент
3. «Я уронил большую батарейку и обнаружил, что в ней просто 6 батареек меньшего размера»
4. Содержимое трансформатора весом более 270 т
5. Если вы еще не видели инженерный калькулятор изнутри, то смотрите
6. Так выглядят внутренности бензонасоса на заправке
7. Гель для бритья на самом деле находится внутри пакета, который помещается в жестяной банке
8. В кухонной зажигалке прячется обычная зажигалка
9. «Разрезал веревку, а внутри нее оказался переработанный подгузник»
10. Содержимое пульта от телевизора
11. Это срез сосновой шишки
12. «Гитара изнутри выглядит как квартира, которую я не могу себе позволить»
13. Кажется, производители капсул для кофемашин немного хитрят
14. Конфетти, аккуратно уложенное внутри хлопушки
15. Вот что происходит с водопроводными трубами, если их не менять 40 лет
А вы в детстве тоже пытались разобрать игрушки или родительские вещи, чтобы посмотреть, что там внутри?
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