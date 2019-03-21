15 человек, которых весь мир знает по имени, но редко кто видел на фото

13 0

14

7.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не все именитые модельеры и дизайнеры люди публичные. Мы все могли слышать их имена, может быть, некоторые вещи с их знаменитым лейблом мы даже носим. Но как, например, выглядят Кельвин Кляйн или Томми Хилфигер, наверное, не все могут даже представить.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии людей, которые скрываются за именами на ярлычках вещей из дорогих бутиков. Признаемся, что порой нам было очень трудно отличить знаменитых модельеров от обычных прохожих.

1. Марк Джейкобс, 55 лет

В 23 года при поддержке спонсоров Джейкобс разработал свою первую коллекцию под собственным лейблом Marc Jacobs. А в 24 года был признан самым молодым дизайнером, когда-либо награжденным престижной премией совета модельеров Америки.

2. Кристиан Лубутен, 56 лет

В юности Кристиан в качестве внештатного дизайнера разрабатывал женскую обувь для Chanel, Yves Saint Laurent и Maud Frizon. В 27 лет решил создать свою собственную компанию и открыл магазин. Вскоре он стал обувать королевских особ и голливудских звезд, а его знаменитая красная подошва стала одним из самых узнаваемых модных трендов.

3. Майкл Корс, 59 лет

Будучи подростком, Корс начал разрабатывать одежду и продавать ее в подвале родительского дома. В 17 лет он поступил в Технологический институт моды в Нью-Йорке, однако бросил учебу всего через девять месяцев и устроился на работу в бутик модной одежды. А уже через четыре года в этом магазине он запустил лейбл женской одежды под своим именем.

4. Томми Хилфигер, 67 лет

В 20 лет Хилфигер открыл свой магазин одежды, однако через 5 лет обанкротился. После этого он переехал в Нью-Йорк, где работал на несколько лейблов, а к 28 годам создал собственную компанию по дизайну одежды «Томми Хилл» (Tommy Hill). А еще через 6 лет при поддержке спонсоров основал корпорацию Tommy Hilfiger, которая вскоре превратилась в один из самых известных мировых брендов одежды.

5. Кристиан Лакруа, 67 лет

Кристиан планировал стать музейным куратором и в 22 года переехал в Париж, где начал учиться в Сорбонне на факультете истории искусств и в Школе Лувра. Но вскоре дизайн одежды заинтересовал его гораздо больше, и уже к 24 годам он основал собственный дом высокой моды.

6. Миучча Прада, 69 лет

Младшая внучка Марио Прада взяла на себя руководство семейным бизнесом по производству предметов роскоши, когда ей было 29 лет. Хотя в юности она мечтала стать мимом в театре «Пикколо» и даже несколько лет в нем выступала. В 40 лет она разработала и представила свою первую коллекцию женской одежды, а еще через пять лет запустила производство мужской. В 2014 году Миучча Прада была включена в список самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes.

7. Джимми Чу, 70 лет

Чу сделал свою первую пару обуви, когда ему было 11 лет. Он переехал из Малайзии в Великобританию, чтобы учиться в Техническом колледже в Лондоне. После окончания учебы Чу пошел работать в дизайнерскую фирму и вскоре открыл свой магазин обуви. Его мастерство и дизайн были вскоре замечены на Неделе моды в Лондоне, после которой он приобрел мировую известность.

8. Едзи Ямамото, 75 лет

Ямамото отказался от перспективной юридической карьеры, чтобы помочь матери в ее швейном бизнесе, где и освоил навыки портного. После этого он решил изучать дизайн в колледже моды. Со своей коллекцией одежды Ямамото дебютировал в Париже в 1981 году и практически сразу получил мировую славу.

9. Кельвин Кляйн, 76 лет

В юности Кельвин трудился в различных модных домах Нью-Йорка, время от времени подрабатывал уличным художником. В 26 лет вместе с другом детства Барри Шварцем основал в Нью-Йорке фирму Calvin Klein, специализирующуюся на мужской линейке, а потом перешел и на дизайн одежды для женщин.

10. Маноло Бланик, 76 лет

Карьера Маноло началась в 28 лет в Лондоне, где он начал вести колонку об обуви в журнале Vogue. А через год решил открыть бутик обуви под собственным лейблом. В 32 года Бланик стал вторым мужчиной в истории, когда-либо появившимся на обложке журнала Vogue. Его туфли были названы пятой звездой сериала «Секс в большом городе» (после четырех главных героинь).

11. Роберто Кавалли, 78 лет

В юности Роберто изучал технику ткачества на ручном станке, которая вскоре его и увлекла. Он решил бросить учебу и открыл собственный бизнес по печати на трикотаже, который медленно пошел в гору. В 32 года Кавалли успешно представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже, а вскоре открыл модный бутик в Сен-Тропе и запустил свой лейбл одежды.

12. Кендзо Такада, 80 лет

После окончания Токийской школы моды 25-летний Кендзо решил переехать в Париж. Через шесть лет он представил свою первую выставку в галерее «Вивьен», а одна из его моделей появилась на обложке журнала Elle. Его первая мужская коллекция была выпущена, когда Такада исполнилось 44 года. А еще через пять лет состоялась презентация женской парфюмерной линии под собственным брендом Kenzo.

13. Лучано Бенеттон, 83 года

У отца Бенеттона был небольшой бизнес, но после смерти папы 14-летнему Лучано пришлось бросить школу и пойти работать в магазин одежды. Вскоре он накопил денег, чтобы купить вязальную машину, и создал первую коллекцию разноцветных свитеров, которая пользовалась коммерческим успехом. В 30 лет Лучано вместе со своей сестрой Джулианой и двумя братьями Карло и Джильберто основал Benetton Group.

14. Пако Рабан, 85 лет

Пако начал свою карьеру в моде, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 32 года Рабан представил в Париже свою первую коллекцию одежды из бумаги, пластика и металла, что привлекло внимание мировой прессы. А к 34 годам он основал свой дом моды.

15. Пьер Карден, 96 лет

С 14 лет Пьер трудился подмастерьем суконщика, изучая основы дизайна одежды. Вскоре он покинул родительский дом, чтобы работать на портного в городке Виши, где начал шить костюмы для женщин. В 24 года Карден стал главой ателье Christian Dior, а уже через три года основал собственный модный дом, который вскоре обрел мировую славу.