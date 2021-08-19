15 человек, которых хлебом не корми — дай что-нибудь отремонтировать

В последнее время интерьеры создаются так, чтобы долгие годы их не обновлять. Если захочется чего-то нового, то можно просто сменить наволочки диванных подушек, горшки для цветов или шторы. Редко кто решается на капитальный ремонт, ведь у большинства людей он вызывает только стресс. Однако есть еще в нашем мире смельчаки, встающие на этот тернистый путь.

Мы в AdMe.ru получили эстетическое удовольствие, посмотрев на труды людей, которые начали обновлять что-то дома и не остановились на полпути.

«Купил этот 200-летний дом, в котором никто не жил более 20 лет. На ремонт ушел год»

«Поскольку до этого я не занимался строительством, пришлось с нуля изучать, как прокладывать водопровод, электричество, использовать сварку, крыть крышу, как устанавливать ванну и кухню, как стелить деревянные полы и многое другое».

«Сделав все своими руками, я сэкономил € 80–100 тыс. Справляться с трудностями, с которыми я столкнулся, все равно лучше, чем платить кому-то и 2–3 года жить в стрессе. Теперь у меня есть дом. И все усилия того стоили».

«В придачу шел сарай. Он довольно крутой, я сделал из него спортзал и летнюю кухню. Чтобы очистить дом, сарай и участок от хлама, потребовалось 6 недель работы с утра до ночи».

«Не могу поверить, что это одна и та же комната. Зеркала классные, пол выглядит потрясающе»

«Наш коридор до и после»

Удивительно, как сильно черный цвет может изменить помещение

Трансформация старой квартиры 70-х годов

«Закончили ремонт комнаты как раз перед приездом гостей»

«Создала ванную свой мечты, используя шкафчики из IKEA и дешевую плитку»

Легким движением руки обычный двор превратился в лаундж-зону

«Нам пришлось действовать быстро, управились за 11 дней»

«Преобразил кухню родителей и многое сделал своими руками. Впервые занимался чем-то подобным»

«Ух ты, у меня буквально отвисла челюсть! Какой прекрасный оазис»

Шестиугольники — лучший выбор для ванной

«Пол сейчас выглядит потрясающе. Я даже подумываю о том, что ковер нам не нужен»

Мне захотелось свернуться калачиком и подремать. Так уютно! © ArgentBelle / Reddit

Комната нуждалась в капитальном ремонте. Получилась вот такая детская

«Отремонтировал кухню. Спроектировал и установил все сам вместе с родителями»