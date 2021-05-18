15+ человек, которые плевать хотели на все эти ваши тренды в дизайне и оформили свое жилье в стиле «я художник, я так вижу»

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Дизайн интерьера — это довольно специфическое искусство: каждый человек может воспринимать один и тот же предмет в помещении по-разному. Когда речь идет о собственном жилье, хочется вложить в его внутреннее оформление максимум изобретательности и творческих навыков.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились на примере некоторых пользователей сети, что не стоит бояться давать волю фантазии.

1. «Когда ничто не сочетается друг с другом, но все равно это выглядит хорошо»

2. «Новый дизайн кухни»

3. «Сделал полку для ванной комнаты из старых досок, которые валялись на обочине дороги»

4. «Нашел эту кухню в доме, продающемся недалеко от меня»

5. «В этой гостиной приходит вдохновение. Я сейчас здесь»

6. «Эту раковину отделали плиткой, хотя она даже не в ванной, а в спальне»

7. «Я поверю только в одно: если динозавр реально врезался в стену вашей гостиной»

8. «Нарисовала гигантскую радугу на стене. Хочу на нее повесить несколько картин, но кое-кто утверждает, что это совсем не будет смотреться»

9. «В общежитии у друга каждый предмет мебели стоил меньше € 20. Надеюсь, вы вдохновитесь увиденным фото»

10. «Я большой любитель комиссионок, поэтому спасибо вам, магазины»

11. Зато без пробок...

12. «Воплотил в жизнь специфический образ кухни моей мечты»

13. «Я хотел чувствовать себя модно, пока жарю яйца. Поэтому постелил себе красную ковровую дорожку»

14. «Я никогда не соглашался с тем, что отделку следует делать лишь с лицевой стороны. Новый подход»

15. «Увидели ванную комнату во время осмотра домов для покупки. Ковер с очень высоким ворсом»

16. «Что скажете, слишком много цветов или нет?»

17. «Моя комната обклеена рисунками, распечатанными на принтере»

18. «Такая плитка в ванной комнате и на кухне»

19. «Хочу такое же на потолок, но не хотелось бы, чтобы во сне это упало мне на лицо»