15 бредовых товаров, на которые женщины в самом деле тратят деньги

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За свою жизнь женщина тратит примерно $ 15 тыс. только на средства для макияжа, но это далеко не единственная статья женских расходов. И некоторые из приобретений прекрасных дам выглядят... Да просто посмотрите сами.

Редакция AdMe.ru восхищается всеми женщинами без исключения, но не в силах проигнорировать некоторые их абсурдные покупки — например те, которые попали в этот список.

15. Подушка для практики поцелуев

Популярность этой подушки в действительности просто изумляет. Хотя, думается, каждому иногда бывает одиноко.

14. Бюстгальтер на случай радиоактивной опасности

Предмет, который может спасти вашу жизнь. Он изобретен доктором Еленой Боднарь (Elena Bodnar), основателем и президентом Научно-исследовательского института травматологии в Чикаго. Этот стильный бюстгальтер при необходимости превращается в пару противогазов с ремешками.

Имея за плечами 20-летний опыт исследований, доктор Боднарь должна понимать, о чем говорит... Может, нам тоже стоит прикупить такое нижнее белье?

13. Cuchini

Эта простая мелочь предотвратит появление «верблюжьего копытца» на любых трусиках или брюках. Но вообще, чтобы избежать этой проблемы, достаточно просто носить одежду своего размера.

12. GoGirl

Эта массивная трубка позволяет женщинам справлять нужду стоя. Данной информации уже достаточно, но мы не можем не упомянуть, что официальный сайт в настоящее время распродал оригинальную версию этого товара. То есть более 5 млн подобных штук уже нашли своих покупательниц.

11. Клей для груди

По заявлению производителя, этот товар «бросает вызов гравитации» и держит грудь любого размера на месте. Его также называют «преображателем декольте в бутылке», с чьей помощью ваша грудь будет выглядеть красивой и подтянутой.

10. Презервативы для каблуков

Да-да, вы правильно прочитали. Изначально задуманный как обычный защитный чехол для каблуков, он превратился в модный тренд и теперь позволяет менять стиль обуви как душе угодно.

9. BraZing

Всех, кому надоели обычные лямки бюстгальтеров, спасет компания BraZing. Конечно, мы могли бы расписать, какие дизайны они придумывают для новых лямок. Один вопрос: это и правда настолько отличается от привычного варианта?

8. Трусики для ступни

Потому что обычных трусов на привычных местах уже недостаточно, верно? Сдается, это создал человек с небольшим... фут-фетишем.

7. Полотенца Ta-ta

Вы же знаете, что существуют полотенца для определенных частей тела? Ну так и для груди найдется подходящее. Подозреваем, что вся суть здесь в обеспечении поддержки и сухости.

6. Чехол для телефона с рукой

Для тех из нас, кто одинок... Потому что кому еще захочется говорить по телефону, одновременно держась за пластиковую руку? Разве что самим изобретателям этого чехла.

5. Подушка-обнимашка

Невероятно мужественная подушка — вот еще один товар для людей, которым не хватает тепла в жизни. Все еще есть в наличии!

4. Тренажер для улыбки

Если вам хоть раз советовали больше улыбаться, то, возможно, вам всю жизнь не хватало именно этого маленького тренажера. Он буквально вытягивает уголки рта, чтобы обеспечить вас «идеальной улыбкой» — что бы это ни значило.

3. Бюстгальтер под вино

Если вы подумываете незаметно потягивать вино в кинотеатре или на концерте вашего ребенка, то не стоит. Для всех остальных случаев есть бра, способный вместить целую бутылку. Будем надеяться, он не протекает.

2. Трафарет для помады

Разве идеальные пухлые губы не являются мечтой современной женщины? Если вам не хочется тратить время на овладение искусством нанесения помады, вы всегда можете приобрести эту жуткую маску. Для Хеллоуина, кстати, тоже подойдет.

1. Грудная подушка для тех, кто спит на боку

Если одна ваша грудь наваливается на другую, пока вы спите, эту неприятность можно предотвратить с помощью небольшой поддерживающей подушки.

Вы посмеялись или нашли что-то полезное в нашем списке? Не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях!