14 звездных нарядов, которые восстали против всех модных правил (А некоторые — и разума)

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Эпатировать и шокировать аудиторию для публичных людей обычное дело. И яркие замысловатые наряды в этом деле оказываются как нельзя кстати. Красные дорожки громких мероприятий порой превращаются в негласное соревнование среди смелых звезд, готовых на эксперименты со своим стилем.

AdMe.ru собрал самые безумные и странные образы знаменитостей, которые сумели удивить и без того искушенную публику. В конце вас ждет бонус — образ от Рианны, не имеющий отношения к красной дорожке, а оттого еще более экстравагантный.

1. Сия

Это сейчас мы с легкостью узнаем в лицо австралийскую певицу Сию, а вот еще несколько лет назад она появлялась на публике в парике, плотно закрывающем лицо. Со стороны выглядело довольно странно. По словам певицы, таким образом она пыталась добавить современной музыке загадочности.

2. Джаред Лето

Джаред Лето славится своей любовью к эпатажным и ярким концертным костюмам. Эта сверкающая накидка из пайеток — лучшее тому подтверждение.

3. Ким Кардашьян

«Цветочный» образ Ким Кардашьян на церемонии Met Gala в 2013 году стал поводом для шуток интернет-пользователей, которым наряд звезды показался смешным и нелепым. Все дело в перчатках в тон платья, превративших Ким, по словам критиков, в диван с цветочной обивкой.

4. Рита Ора

Певица Рита Ора произвела настоящий фурор на красной дорожке премии Europe MTV Music Awards, появившись в банном халате и с полотенцем на голове. Несмотря на оправдания звезды, что все вещи брендовые и образ был продуман, ей не удалось избежать шуток от интернет-комментаторов о том, что девушка так сильно спешила на мероприятие, что не успела переодеться.

5. Гвендолин Кристи

Звезда сериала «Игра престолов» Гвендолин Кристи для церемонии вручения наград Elle Style Awards выбрала довольно оригинальный наряд, напоминающий плащ супергероя ну или рыцарскую мантию.

6. Леди Гага

Что для публики эпатаж и странность, то для Леди Гага обыденность и повседневность. Казалось бы, мы уже привыкли к вызывающему стилю певицы и перестали удивляться ее образам, но посмотрите на этот.

7. Рошин Мерфи

Британская певица Рошин Мерфи тоже известна своими безумными нарядами, даже когда дело идет не о концертных образах. Это искрящееся металлическое платье с перчатками только подтверждает наши наблюдения.

8. Хелен Ласичан

Американская модель и жена Фаррелла Уильямса Хелен Ласичан оставила немало вопросов публике, появившись в прошлом году в этом странном монолитном наряде. Наверное, самый главный из них: а как же руки?

9. Соланж Ноулз

Певица Соланж Ноулз на премии Met Gala доказала искушенной публике, что они видели не все. Сестра Бейонсе пришла в дутом пуховом пальто с длинным шлейфом, сильно напоминающим надувной матрас.

10. Сара Джессика Паркер

После сериала «Секс в большом городе» мы привыкли видеть Сару Джессику Паркер в самых причудливых нарядах. Однако этим головным убором актриса доказала, что ей еще есть чем нас удивить.

11. Анна Делло Руссо

Одна из главных модниц планеты — Анна Делло Руссо, редактор японского журнала Vogue, — кажется, может позволить себе все, даже посадить красного лебедя на голову.

12. Каролина Куркова

Ну кто из девчонок не примерял в детстве пышное бальное платье из одеяла или покрывала? А вот чешская супермодель Каролина Куркова воплотила эту тайную девчачью мечту.

13. Грейс Джонс

Американская певица Грейс Джонс в 2001 году удивила публику Каннского кинофестиваля, появившись в довольно странном наряде, напоминающем гигантского белого спрута.

14. Ева Лонгория

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория в 2010 году была ведущей премии Europe MTV Music Awards. Одним из нарядов актрисы в тот день стал костюм ветчины. Возможно, это было отсылкой к образу Леди Гага, которая в свое время пришла на премию в «мясном» платье.

Бонус: Рианна

Чей образ вам понравился, а чей сильно удивил? Поделитесь в комментариях!