14 звезд, которых поход в салон красоты превратил в других людей

Пэрис Хилтон в образе блондинки помнят все, но с темными волосами звезду видели немногие. А Галь Гадот, наоборот, весь мир запомнил именно брюнеткой, но при этом остались незамеченными ее волосы цвета карамели, с которыми она предстала в 2011 году на премьере фильма «Форсаж-5». Также сегодня каждый без труда узнает Деми Мур с длинными темными прядями, но когда-то актрисе довелось примерить короткую стрижку в светлых тонах, мимо которой, как мы уверены, прошли бы даже ее верные фанаты. Все эти преображения показывают, насколько сильно прическа влияет на восприятие человека другими.