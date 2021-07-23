14 звезд, которых поход в салон красоты превратил в других людей
Пэрис Хилтон в образе блондинки помнят все, но с темными волосами звезду видели немногие. А Галь Гадот, наоборот, весь мир запомнил именно брюнеткой, но при этом остались незамеченными ее волосы цвета карамели, с которыми она предстала в 2011 году на премьере фильма «Форсаж-5». Также сегодня каждый без труда узнает Деми Мур с длинными темными прядями, но когда-то актрисе довелось примерить короткую стрижку в светлых тонах, мимо которой, как мы уверены, прошли бы даже ее верные фанаты. Все эти преображения показывают, насколько сильно прическа влияет на восприятие человека другими.
Мы в AdMe.ru постарались на звездных примерах показать, как один только цвет волос может круто преобразить внешность человека. А уж в лучшую или худшую сторону — решать вам.
Пэрис Хилтон
Скарлетт Йоханссон
Дженнифер Энистон
Николь Ричи
Эмбер Херд
Деми Мур
Джулия Робертс
Дакота Джонсон
Дженнифер Лав Хьюитт
Шерилин Фенн
Галь Гадот
Лили Коллинз
Люси Лью
Зоуи Дешанель
А вы любите экспериментировать с внешностью? Когда вы в последний раз меняли цвет волос?