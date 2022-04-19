14 звезд, которые так прикипели к любимым вещам, что готовы занашивать их до дыр

Бытует мнение, что знаменитостей невозможно увидеть в одном и том же дважды. Ведь их гардеробы буквально завалены дизайнерской одеждой, дорогостоящей обувью и модными аксессуарами. И даже если бы они меняли костюмы по несколько раз в день, их точно хватило бы на приличный срок. Но правда в том, что публичные люди так же, как и мы, часто привязываются к конкретным вещам.

Герои нашей подборки понимают, как порой бывает трудно расставаться с любимыми вещами. И доказывают, что роскошно можно выглядеть и в слегка потертых лодочках, и в платье 10-летней давности. А мы в AdMe.ru предлагаем последовать их примеру.

Шэрон Стоун дает платьям второй, а то и третий шанс. Стоит лишь поменять прическу и аксессуары — и образ заиграет новыми красками

2021 год.

Риз Уизерспун, как и большинство из нас, покупает сумку на один сезон и носит ее буквально каждый день

Ева Мендес «выгуливает» любимые полусапожки везде. Даже на публичных мероприятиях

Кейт Мосс знает: годы идут, мужчины рядом меняются, а любимые платья остаются с нами навсегда

В гардеробе Дженнифер Энистон наверняка не один десяток босоножек, но, кажется, эта замшевая пара одна из любимых

Джулианна Мур знает, как сложно найти идеальные серьги. И остается верна им на протяжении длительного времени

Даже новая прическа не заставила Монику Беллуччи отказаться от любимого комплекта одежды

Гвинет Пэлтроу хранила этот брючный костюм в гардеробе 25 лет. И определенно он того стоит: актриса выглядит в нем просто роскошно

1996 год.

2021 год.

Гленн Клоуз тоже не понаслышке знает, как трудно найти безупречно сидящий костюм. Так почему же не «выгулять» его снова?

Летом 2019 года Виктория Бекхэм появилась на свадьбе футболиста Серхио Рамоса в лодочках цвета фуксии, которые уже надевала за несколько месяцев до этого. Вот это любовь!

В 2013 году Минди Калинг успела дважды выйти в свет в этом маленьком черном платье, и оба раза выглядела превосходно

Февраль 2013 года.

Апрель 2013 года.

Привязанность Кристен Стюарт к этим кедам восхищает и ошеломляет одновременно. Судя по всему, они прослужили актрисе не один год

Кажется, мы знаем, каким босоножкам в гардеробе Кейт Миддлтон уделено особое место. Никакие потертости не могут заставить герцогиню избавиться от любимой пары

2015 год.

А Меган Маркл настолько прикипела к этим замшевым лодочкам, что не рассталась с ними даже после появления явных признаков износа

Апрель 2018 года.