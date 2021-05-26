14 женщин, которые попали на шоу о преображениях и пожалели об этом

Наверное, многим людям хочется, чтобы к ним на голубом вертолете прилетел не волшебник, а профессиональный стилист, который подобрал бы им одежду, сделал шикарную прическу и макияж. Некоторые решаются на такие эксперименты и участвуют в телешоу о преображениях. Как правило, все остаются довольны изменениями, но бывают и исключения.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, каким участницам пришлись не по душе модные метаморфозы.

Молодая женщина пришла на шоу с мужем, которого смущали смелые наряды жены

Однако преображение воспринял в штыки и супруг, которому не терпелось вернуть прежний облик жены, и сама героиня. Она сказала: «Вижу в зеркале не 34-летнюю, а 45-летнюю женщину».

Ольга Зарубина высказалась после съемок: «Вместо того чтобы открыть все самое красивое и выигрышное в моей фигуре, меня плотно завернули и спрятали за тяжелыми вещами убийственных тонов»

«Я сразу поняла, что с нарядами попала, но очень надеялась на гримеров. Ожидала, что мне сделают стильную прическу, адекватный цвет волос. Но не тут-то было! А сразили меня наповал крупные очки, изуродовавшие мое лицо до неузнаваемости,» — пожаловалась певица.

50-летняя героиня пришла на передачу со взрослым сыном, которому хотелось видеть маму в скромных, женственных нарядах

Однако сама героиня не разделила мнение сына: она осталась довольна новой стрижкой, но отказалась от гардероба, который ей предложили профессионалы.

38-летняя женщина посетила программу с мужем, который хотел, чтобы жена снова почувствовала себя привлекательной после проблем со здоровьем

Однако преображением участница шоу осталась недовольна и не захотела менять свой гардероб.

Колоритная женщина поблагодарила сотрудников шоу за проделанную работу, но отказалась от одежды, которую они подобрали. «Это не моя песня», — аргументировала гостья

В конце шоу даже одна из ведущих честно сказала, что ей больше понравилась одежда, которую героиня сама для себя выбрала, а профессиональные стилисты потерпели поражение.

В этом выпуске участнице понравились наряды, которые ей подобрали на шоу, но она от них все же отказалась

«Мне безумно понравилась работа стилистов, но пока мне некуда так ходить. Как женщина практичная, я выберу комплекты, которыми смогу наслаждаться уже завтра, а не ждать повода», — сказала девушка в конце шоу.

Выбор стилистов не понравился молодой участнице проекта, о чем она прямо заявила в конце шоу

Однако по правилам проекта решающий голос остается за зрителями, и в этом случае они посчитали преображение удачным. Так что девушка вопреки своему желанию получила в дар комплекты одежды, подобранные сотрудниками передачи.

27-летняя гостья отказалась от одежды, которую подобрали профессионалы, потому что не чувствовала себя в ней комфортно

А в конце телепередачи гостья получила сразу два предложения руки и сердца и приняла одно из них.

36-летняя библиотекарь признала, что испытывает любовь к излишнему блеску и глубоким декольте, которые смущают посетителей библиотеки

Однако наряды, подобранные для нее на проекте, хоть и были с блеском, пришлись девушке не по душе.

Женщина усомнилась в практичности нарядов, которые подобрали для нее стилисты, и отказалась от них в пользу более привычных вещей

В конце программы голосовали зрители в студии, которые прислушались к мнению героини и поддержали ее выбор.

40-летняя героиня шокировала публику и ведущих, когда появилась на подиуме после преображения

Она назвала свой новый образ «старуха Шапокляк», а сотрудников проекта обвинила в недобросовестности: «Ваша стилист позавидовала и отстригла мои красивые волосы».

«Когда я пришла сюда, выглядела на 20 лет, а теперь мне как будто около 40», — высказалась недовольная героиня

33-летняя девушка работает юристом, и стилисты постарались подобрать ей статусную одежду, только сама участница не оценила такой выбор.

44-летнюю женщину привели на шоу ее 5 сыновей, которые хотели, чтобы мама не ставила на себе крест и выглядела женственно

Но женщина не оценила креативный дизайн: «Что это такое вообще? Куда я в таком виде — с этими плечами открытыми?»

49-летняя женщина начала мечтать о преображении после предательства мужа. На шоу ее изменили до неузнаваемости

Героиня поблагодарила всех за проделанную работу, но, посмотрев на свое отражение, сказала: «Мне не нравится то, что я вижу».