14 вещей, за которыми придется ехать в Японию, если они вам понравились

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С каждым новым фактом о Японии все больше складывается ощущение, что эта страна из параллельного мира. Только здесь можно купить настольную стиральную машинку, прозрачный телевизор и многое другое, что другим жителям планеты трудно и вообразить. Если вам интересно, чем еще способна удивить Страна восходящего солнца, то заходите в статью.

AdMe.ru собрал 14 вещей, которые очень проблематично достать за пределами Японии, и остается только позавидовать или купить билет на самолет.

1. Компактные вентиляторы

Пока весь мир изнывает от жары, устанавливает кондиционеры и спасается прохладительными напитками, японцы пошли дальше и придумали компактные вентиляторы. Для мужчин — вентиляторы в виде наушников, карманные устройства для рубашек и ботинок, а также крутой охлаждающий рюкзак. Для девушек — светодиодное селфи-кольцо с вентилятором и охлаждающий коврик для ноутбука, который можно положить на подушку для комфортного сна.

2. Щенок, определяющий запах вашего тела

Этот милый робот с датчиком в носу расскажет, как от вас пахнет. Если приятно, то он будет весело переминаться с лапки на лапку, если терпимо, то повиляет хвостиком, а если очень плохо, то щенок притворится мертвым. Для офисных работников было создано более совершенное устройство со строгим дизайном, которое обеспечивает быструю и точную оценку запаха тела. Прибор определяет любой запах, в том числе и старческий. Японцам рекомендуется тестировать себя перед важными встречами. Результат и подсказка, какие неприятные запахи могут возникнуть, отображаются в специальном приложении на смартфоне.

3. Зонт на голове

В Японии часто бывают ливни и тайфуны, которые с легкостью могут сломать хороший зонтик, поэтому обилие одноразовых зонтиков удивляет только приезжих. Но есть и другой, достаточно популярный вариант — зонт на голове, основное преимущество которого — свободные руки. И если вы думаете, что больше невозможно придумать другие виды зонтов, то сильно ошибаетесь. Совсем недавно компания Asahi Power Services анонсировала первый летающий зонт, который не только защищает от дождя, освобождает руки, но и очень круто смотрится. Лишь бы у этих зонтов не было привычки падать — устройство весит 5 кг.

4. Сигнализация для ноутбуков

Компактная сигнализация обещает следить за вашим ноутбуком. Идеально подходит для тех, кто работает не в офисе и часто бывает в общественных местах. Теперь вы можете отлучиться и не беспокоиться за сохранность своих вещей — если устройство обнаружит движение вашего ноутбука, то раздастся звуковой сигнал, световое кольцо станет красным, а на смартфон будет подан сигнал.

5. Очки с оповещением

Очки, с которыми пропадает необходимость постоянно проверять смартфон. Они сами подскажут вам о сообщениях, напомнят о расписании и просигнализируют о важных заметках. Цвета под определенную задачу можно настроить самостоятельно, а звуковые сигналы точно не дадут пропустить что-то важное.

6. Индикатор открывания двери

Если кто-то приближается к другой стороне двери на расстояние 4 метров, то на предупреждающем индикаторе загорится надпись и сообщит вам об этом. Наверное, именно о таком устройстве мечтают те, кто хоть раз сталкивался с резким открыванием двери.

7. Настольная стиральная машина

Как часто вы моете мелкие предметы, которыми пользуетесь ежедневно: очки, часы, брелоки? Японцы придумали настольную стиральную машину, которая очистит ваши вещи за пару минут. Потребуется только подключить машинку к компьютеру или любому другому устройству с USB-портом, добавить воду и включить.

8. Подушка для планшета

Подушка предназначена для тех, кто так сильно устает, что нет сил на то, чтобы держать в руках планшет или книгу. Крепится устройство на силиконовые точки, расположенные на подушке, которые удерживают гаджет и позволяют читать в любой удобной для вас позе.

9. Гибрид ручного микрофона и палки для селфи

Селфи-палки можно увидеть в любом уголке земного шара, а вот гибрид с микрофоном пока еще редкость. Любовь японцев к подобному изобретению можно объяснить популярностью караоке и видеосъемки. Хотя и это уже совсем скоро станет вчерашним днем: дроны для селфи выглядят еще более впечатляющими.

10. Мышка для компьютера

Вот такая перчатка призвана заменить привычную всем мышь для компьютера. Левый и правый клик, как и курсор, расположены на кончике пальца. Если устройство не подведет со скоростью реагирования, то станет незаменимым гаджетом для геймеров.

11. Искусственный интеллект, анализирующий состояние водителя

Компания Panasonic представила технологию, которая поможет предотвратить засыпание водителей за рулем. Система распознает выражение лица водителя и отслеживает момент, когда автомобилист начинает дремать. Искусственный интеллект предугадывает дальнейшую динамику и может создать условия внутри салона, в которых человеку не захочется спать.

12. Прозрачный телевизор

Контрастность у такого телевизора пока страдает, но разработчики не стоят на месте. «Невидимые телевизоры» больше ориентированы на людей с собственным бизнесом: в ресторанах и в магазинах такая вещь точно привлечет внимание.

13. Волшебное зеркало

На рынке уже много «умных» зеркал, которые показывают погоду, новости и прочее, но компания Panasonic предложила куда более сложное устройство с медицинским направлением. Зеркало считывает текстуру кожи, определяет возможные недостатки (неровный цвет лица, шрамы, акне) и через принтер отправляет на печать макияжную маску, которой можно будет «заклеить» различные недостатки.

14. Холодильник, который приезжает к владельцу по его команде

Холодильник, который в старости точно подаст стакан воды, а может, и чего покрепче. Устройство реагирует на голос хозяина и приезжает к нему, также холодильник может рассказать о том, какие напитки есть в наличии, и посоветовать еду для идеального сочетания с ними. Самоходный холодильник не врезается в мебель, людей или животных, а еще способен отвезти к посудомоечной машине грязную посуду. Если бы он еще и сам в магазин ездил, то цены ему не было бы.