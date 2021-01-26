14 вещей, которые с головой выдают дилетантский ремонт в квартирах

При слове «ремонт» у большинства начинают шевелиться волосы на голове и предательски потеть ладошки. Возможно, поэтому многие предпочитают доверять это дело профессионалам, лишь бы сохранить свое время, дружеские отношения с родственниками и нервные клетки. Те же, кто привык делать все самостоятельно, должны знать: по некоторым особенностям даже начинающий дизайнер без труда определит, что руку к облагораживанию жилища профессионал не прилагал.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такой злободневной темы и составили список вещей, которым не уделяют должного внимания, а они, в свою очередь, выдают самодельный ремонт.

Пластиковые подоконники

Пластиковые подоконники со временем теряют свой первозданный вид. Они желтеют, трескаются, покрываются въевшимися пятнами и разводами. Несмотря на свою доступность и экономичность, такого рода решение смотрится просто и обыденно, а порой бывает и опасным. К примеру, оставленные на подоконнике зеркала, бутылки и банки с водой могут спровоцировать возгорание пластика в жаркую погоду. Сегодня на рынке есть масса альтернативных вариантов, от натурального камня и дерева до качественных аналогов, которые сделают интерьер уникальным и отнюдь не будничным.

Розетки, не предназначенные для ванной комнаты

В ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется устанавливать розетки, которые закрыты специальной защитной крышкой. Так называемые влагозащитные розетки можно приобрести в специализированном магазине, причем их стоимость мало отличается от цены обычных. Обязательно обращайте внимание на класс защиты, который обозначен на корпусе специальной маркировкой: буквами IP и двумя цифрами. В санузлах рекомендуется использовать розетки с классом защиты не менее 4.

Открытая электропроводка и скобы для крепления кабеля

Этот наиболее распространенный способ крепления проводов к стене с головой выдает посредственное отношение к ремонту и дизайну интерьера. Пластиковые скобы смотрятся дешево и зачастую выпадают из отверстий в стене, что очень опасно, если в доме, к примеру, находится маленький ребенок или животные. Помимо всего прочего, дыры в стене впоследствии можно убрать, только сделав очередной ремонт и, соответственно, потратив дополнительные средства.

Множество пилотов и тройников

Множество тройников и пилотов говорит о том, что в квартире не продумано необходимое число розеток. Зачастую в старых домах на комнату приходится всего 2–3 розетки, которых в современных реалиях бывает явно недостаточно. Профессиональные дизайнеры в первую очередь продумывают этот важный аспект, ведь удлинители и тройники не только портят вид помещения, постоянно спутываются и валяются под ногами, но и могут привести к пожару (вследствие их неправильной эксплуатации).

Неровный побеленный потолок

Времена, когда массово белили потолки, уже давно канули в Лету. Сегодня существует множество способов их декорирования, начиная от навесных и натяжных потолков и заканчивая гипсокартонными. Они успешно скрывают неровные поверхности, проводку, трубы и стыки в месте соединения плит. Не бойтесь экспериментировать, ведь, помимо эстетических свойств, грамотно подобранный потолок поможет расширить пространство и сделает его более уютным.

Линолеум

У этого распространенного напольного покрытия только 2 преимущества: доступность и легкость укладки. Такие недостатки, как непрезентабельный внешний вид, недолговечность и травмоопасность (из-за повышенной скользкости), перечеркивают все плюсы этого бюджетного дизайнерского решения. Использовать его в качестве временного варианта вполне можно, но для постоянного лучше рассмотреть другие виды покрытия, такие как ламинат, паркетная доска или керамическая плитка. Также все большую популярность среди дизайнеров и их клиентов набирают наливные и пробковые полы.

Одиночная люстра в комнате

Одинокую люстру на потолке ругают многие дизайнеры: света от нее мало, комната визуально выглядит меньше, а потолок смотрится блекло и скучно. К тому же в стандартных квартирах в одной комнате обычно несколько зон: для отдыха, сна и работы. Поэтому дополнительные источники освещения, такие как бра, торшеры и настольные светильники, — это не просто прихоть, а качество вашей повседневной жизни.

Дешевая фурнитура на дверях

Уж лучше бюджетное дверное полотно с качественной и дорогой фурнитурой, чем дорогостоящая и чопорная дверь с копеечной ручкой и скрипучими петлями. Именно фурнитура определяет внешний вид изделия и продлевает срок его службы. Дешевые петли, ручки и замки низкого качества — это выброшенные на ветер деньги, поэтому экономить на них точно не стоит.

Балкон, обшитый вагонкой

Деревянная вагонка на протяжении многих лет была одним из самых популярных материалов при отделке балкона. Любителей самостоятельного ремонта привлекала ее доступность, износостойкость, теплоизоляционные качества и легкость монтажа. Сегодня такое дизайнерское решение выглядит немного устаревшим и больше подходит для загородного строительства. К тому же со временем вагонка теряет свой первозданный вид — выцветает, иссыхается и трескается.

Пластиковые плинтусы под цвет пола

Дизайнеры подходят к выбору плинтусов со всей ответственностью. Ведь они не только маскируют провода и стыки между стеной и полом, но и исправляют визуальные недостатки помещения, вносят финальный штрих в интерьер и гармонизируют пространство комнаты. Большинство тех, кто затеял ремонт, подбирают плинтусы в цвет пола и даже не задумываются о том, что гораздо выигрышнее они смотрятся под цвет дверей, а точнее дверных наличников. Самое традиционное решение среди профессионалов — двери, наличники и плинтусы белого цвета, но в целом цвет не принципиален, он может быть как темным, так и ярким.

Струнный карниз

Струнный карниз считается простым, удобным в использовании и малозаметным креплением для штор, но на деле по истечении времени струны провисают, металл темнеет, а крючки подвергаются коррозии. О плотных шторах, а тем более о портьерах можно забыть, ведь вешать на такую конструкцию можно исключительно легкие занавески или невесомый тюль.

Электрощиток

Прихожая является визитной карточкой любого дома. Нагромождение вещей на открытой вешалке, электрощиток внушительных размеров у входной двери и хаотично расставленная на пороге обувь не добавят лоска, а лишь создадут ощущение беспорядка. Даже если все системы хранения тщательно продуманы, а интерьер входной группы близок к идеальному, пластиковый щит, окрашенный в белый цвет, сразу бросается в глаза своим неприглядным видом. Как решить проблему? К примеру, скрыть за раздвижными фасадами шкафа-купе (главное — без прямого контакта с одеждой), перекрасить, оклеить пленкой под цвет стен, установить короб-полочку или замаскировать с помощью ключницы.

Неправильное соседство электроприборов

При обустройстве идеальной кухни важно не только выбрать качественную бытовую технику, но и грамотно спланировать ее оптимальное и удобное размещение в комнате, а также знать, какие устройства можно эксплуатировать рядом друг с другом, а какие — категорически нет. Оптимальное число розеток также убережет вас от неправильного соседства и риска повышенной нагрузки на электросеть.

Оставленные на виду коммуникации

Водопроводные и канализационные трубы в туалете — это те вещи, которыми не хочется любоваться каждый день. Их вид способен испортить даже самый красивый интерьер, поэтому перед тем, как браться за ремонт санузла, необходимо тщательно продумать вопрос, связанный с их сокрытием. Современные способы маскировки коммуникаций позволяют в будущем без каких-либо проблем провести их ремонт либо замену. Ломать короб целиком, чтобы добраться к трубам, уже не нужно.