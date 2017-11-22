Мы выбрали 14 модных вещей, которые сделают удачным гардероб женщины любого возраста

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Несмотря на стереотипы, современная мода рассчитана не только на 20-летних красавиц-моделей. Есть немало предметов гардероба, которые легко найти в торговых центрах и которые подойдут женщинам любого возраста. AdMe.ru нашел для вас 14 доказательств того, что мода — для всех, нужно только правильно подобрать вещи!

Пиджаки

И в 20, и в 30, и в 40 лет пиджаки будут смотреться на женщине элегантно. Современная мода предлагает не только офисные строгие модели, но и вещи оригинального кроя, которые можно смело сочетать с джинсами и кроссовками.

Яркие удлиненные кофты

Накидки, легкие длинные кофты, пончо — это незаменимая деталь для капсульного гардероба. Такие вещи не только подойдут под любой образ (деловой, романтичный, повседневный), но и будут выглядеть стильно на любой женщине.

Классические рубашки

Они освежают образ. Они легко сделают более моложавым наряд женщины 40+ и прекрасно подойдут для 20-летней девушки. Сочетать рубашки можно с разными вещами. Строгие модели больше подойдут под деловой стиль, а вот цветной casual-вариант можно надеть и в торговый центр, и на встречу с подругами.

Клетчатые рубашки

Клетчатые рубашки выглядят молодежно и стильно на женщинах всех возрастов. К тому же такие рубашки представлены в широкой цветовой палитре, поэтому создать удобный casual-образ будет легко.

Рубашки под кофты

Вы все еще считаете, что это вариант максимум для возраста 25–30? Современные женщины умело используют тренды, которые раньше считались типично молодежными и даже студенческими. Толстовка — это не только удобно, но и стильно, и экспериментировать с ней в своих образах могут женщины и старше 40–50 лет.

Шляпки

Изящные шляпки сложно умело вписать в образ. Но именно они, при грамотном подборе других вещей, придают образу особый шарм и привлекают внимание к женщине, сколько бы лет ей не было.

Джинсовые куртки

Джинсовые куртки не выходят из моды уже много лет. Они подойдут и под повседневную одежду, и под платье. К тому же такие вещи делают образ женщины старше 40 лет более раскованным (и на возраст никто не обратит внимание).

Брючные костюмы

Сегодня брючный костюм — это эталон стиля. При правильном подборе такой костюм не будет увеличивать возраст молодых девушек и сделает более игривым образ женщин постарше.

Шарфы с принтами

Правильно подобранный шарф можно сделать удачным цветовым акцентом в любом образе. Яркие принты (но не «кричащие») подойдут для любого возраста и добавят образу изюминку.

Белые брюки

При уместном верхе белые брюки — это очень удобный вариант среди нарядных вещей. Они смотрятся свежо и на девушках, и на женщинах, они обращают на себя внимание и уместны в любом возрасте.

Платье с поясом

Не все, кто старше 40–50 лет, готовы носить обтягивающие платья. Но это не повод выбирать мешковатую одежду! Платья с поясом подчеркнут талию и скроют недостатки, если вам что-то не нравится в вашей фигуре.

Классическое укороченное пальто

Сегодня такие пальто на пике популярности, их можно носить не только с ботинками, но и с кроссовками и балетками. Женщин 40+ такие пальто молодят и придают искорку образу. Девушкам помоложе такие пальто просто идут в большинстве случаев.

Футболка с повязками на вырезе

Эта трендовая вещь 2017 года украсит любую женщину. Главное — подобрать цвет футболки, который вам к лицу, и подходящий низ.

Рубашки-платья

На первый взгляд кажется, что это исключительно «образ для молодых». Но этот тренд 2017 года подойдет для любого возраста, стоит только выбрать фасон и длину, которые вас украсят.